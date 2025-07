Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia: "Hay muchísimo talento femenino oculto"

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con MBA en Finanzas por la Universidad de Vigo, Certificación en Finanzas por la Universidad de Bratislava y Executive MBA en Galicia Business School, Susana Pérez es desde hace casi una década presidenta de Empresarias de Galicia.

Susana Pérez es un gran ejemplo de empresaria, ya que lo es por partida doble: es directora de INFI Consulting Group y socia fundadora de Etiqueta Ibérica. Esta emprendedora, además, atesora a su espalda más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocio y estratégico de pymes.

Fiel defensora del mundo empresarial, de la mujer y de la creación de redes de trabajo, defiende el papel "fundamental" de la mujer en Galicia, así como su talento para liderar empresas en todos los sectores. De todo ello hablamos con ella en esta entrevista con Quincemil y Treintayseis.

Estudiaste Administración y Dirección de Empresas y tienes un MBA en Finanzas por la Universidad de Vigo y Certificación en Finanzas por la Universidad de Bratislava. ¿Siempre has tenido claro a qué querías dedicarte?

Cuando tuve que elegir carrera, mi primera opción era Filología Inglesa. Siempre me gustaron los idiomas, pero finalmente decidí estudiar ADE.

En los primeros años de carrera pensé que me había equivocado, porque a mí lo que siempre me apasionaron fueron los números, y no fue hasta quinto curso, al escoger la especialidad de Finanzas, cuando comprobé que sí estaba en el camino correcto. Desde pequeña he sido muy observadora y analítica, y ahora digo que soy una friki de las finanzas y la estrategia.

Hay muchas jóvenes que se animan a estudiar carreras como ADE, pero no tantas que llegan a puestos directivos. ¿A qué crees que se debe esto?

Cuando yo estudié ADE, la universidad no mostraba el emprendimiento como una opción real. Recuerdo que en una clase de Economía Internacional, el profesor preguntó quién quería montar su propia empresa y solo levantaron la mano dos personas. El resto íbamos para banca, como era mi caso, o a opositar.

Ahora las cosas han cambiado, hay programas de emprendimiento y charlas inspiradoras. Soy de las que piensa que no todo el mundo está hecho para montar y dirigir una empresa, pero al menos debería mostrarse como una posibilidad cuando te planteas tu futuro profesional. Hay que abrir caminos y romper techos, también desde las aulas.

"Las mujeres tendemos a liderar desde la colaboración, con más empatía y escucha activa. No es que los hombres no lo hagan, pero sí hemos desarrollado estas habilidades como valor diferencial" Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia

¿Qué tipo de empresas son las que lideran las mujeres? ¿Son muy diferentes a las que lideran los hombres, o son distintos los puestos de dirección a los que acceden ellos?

Las mujeres lideramos empresas de todos los sectores, aunque históricamente hemos estado más presentes en ámbitos como los servicios, la educación, la agricultura, la salud o el comercio. Cada vez hay más mujeres liderando en sectores industriales, tecnológicos o financieros, lo cual es muy positivo. Más que hablar de diferencias por género, lo que cambia es el estilo de liderazgo.

Las mujeres tendemos a liderar desde la colaboración, con más empatía y escucha activa. No es que los hombres no lo hagan, pero sí hemos desarrollado estas habilidades como valor diferencial. Eso sí, todavía muchas mujeres acceden a puestos directivos en áreas tradicionalmente feminizadas o gracias a políticas de igualdad, y no como una estrategia real de liderazgo. Ahí es donde tenemos que seguir avanzando.

Eres la presidenta de Empresarias de Galicia, que nació hace casi 10 años. ¿Cómo fue el proceso de creación y cómo ha evolucionado la entidad?

Empresarias Galicia nació de una conversación entre amigas empresarias durante un congreso en Madrid, donde conocimos a una fantástica empresaria gallega que, hasta ese momento, era desconocida para nosotras. Aquel encuentro fue el punto de partida: compartíamos la necesidad de apoyarnos, de compartir experiencias y, sobre todo, de dar visibilidad al talento femenino dentro del tejido empresarial gallego.

Al principio éramos un pequeño grupo con muchas ganas de aportar, aunque empezamos con fuerza: en los primeros meses ya éramos más de 50 asociadas. El éxito de convocatoria que tuvo la presentación de la asociación nos demostró que era necesario un movimiento así, tal y como habíamos pensado.

Con el tiempo hemos crecido y nos hemos consolidado como una red profesional sólida, con más de 220 socias activas y una comunidad de más de 1.200 personas. Organizamos encuentros, formaciones, un congreso, un foro, generamos oportunidades reales de colaboración entre mujeres empresarias y las premiamos en una gran gala anual.

Pero, más allá del ámbito profesional, lo más valioso que hemos construido es una red humana: un espacio de apoyo, acompañamiento y una visión compartida de un mundo empresarial más igualitario, inclusivo y diverso.

"Solo estoy en proyectos que me apasionan. A lo largo de mi trayectoria he aprendido a soltar aquellos que ya no resonaban conmigo, y eso, aunque difícil, ha sido todo un acierto" Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia

El 15% de los miembros de Empresarias de Galicia son hombres. ¿Hay más apoyo por parte de ellos a que sean las mujeres las que asuman puestos de dirección o hay reticencias?

Hay de todo. Pero los hombres que nos acompañan entienden que la igualdad de oportunidades no es una moda, sino la única vía para construir empresas más competitivas. Se trata de sumar capacidades, de que cada persona aporte lo mejor de sí misma, sin importar el género.

Y eso se nota cuando vienen a nuestras jornadas, donde se sienten una más, porque compartimos valores comunes. Eso sí, las protagonistas y la visibilidad es para las empresarias y directivas. Todavía queda camino por recorrer, pero estoy convencida de que solo avanzaremos si lo hacemos juntas y juntos.

Una todoterreno que también gripa, ¡jajaja! Me lo preguntan mucho y la verdad es que no sé ni qué contestar. Solo estoy en proyectos que me apasionan. A lo largo de mi trayectoria he aprendido a soltar aquellos que ya no resonaban conmigo, y eso, aunque difícil, ha sido todo un acierto.

En mis empresas tengo la suerte de contar con grandes compañeras que dan lo mejor de sí mismas. Nuestro objetivo común es claro: ofrecer el mejor asesoramiento posible en desarrollo de negocio y gestión de subvenciones para pymes.

Trato a las personas como me gustaría que me tratasen a mí, y cuido cada detalle. Siempre me pregunto: "¿Qué esperaría yo como clienta? ¿Cómo me gustaría sentirme en este evento?". A veces me equivoco, claro, pero lo hago todo con cariño y siempre con la intención de aportar valor.

¿Cómo pueden apostar las empresas por equipos multidisciplinares, por darles espacio también a las mujeres?

No contar con las mujeres es dejar fuera al 52% del talento. Los equipos diversos en género, cultura, edad o competencias son los que llevan a las empresas a su máximo nivel.

Apostar por la diversidad no es una cuestión de imagen, sino de resultados. Está demostrado que los equipos diversos son más creativos, más resolutivos y más innovadores. Así que se trata de hacer una apuesta estratégica por el talento, venga de donde venga.

"El progreso es lento y a veces parece que damos un paso adelante y dos atrás. Las mujeres debemos dar un paso al frente y enfocarnos en nuestros objetivos" Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia

¿Qué debemos hacer no solo dentro de las empresas, sino también como sociedad o desde los órganos de gobierno, para que la igualdad en las compañías sea una realidad?

Cada vez lo veo más difícil. Hemos avanzado mucho si nos comparamos con nuestras abuelas, pero ¿cuántos años han pasado? El progreso es lento y a veces parece que damos un paso adelante y dos atrás.

Las mujeres debemos dar un paso al frente y enfocarnos en nuestros objetivos. Y aquellas que tenemos la suerte de tener más oportunidades —porque llevamos tiempo luchando por ellas—, debemos tirar de otras. No hay nada más gratificante que ayudar y generar un impacto positivo en otra persona, y más aún si es en una mujer.

¿Qué consejos le darías a una mujer que esté empezando su carrera profesional?

Un lema: Creer para crear. Lo primero es confiar en una misma y en sus posibilidades. Y rodearse de buenas personas, que te acompañen y que te aporten en el camino.

Hay muchísimo talento femenino oculto. Yo no dejo de sorprenderme con las historias que escucho cada día y me llena de orgullo ver cómo muchas de esas mujeres empiezan a brillar como se merecen. A veces, solo necesitan una oportunidad. O alguien que les diga, de un modo sincero: "Tú puedes. Cuenta conmigo".