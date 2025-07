Tres empresas fueron distinguidas por Amicos por sus buenas prácticas en integración

Como punto y final casi del foro "Nuevas miradas, nuevas personas: innovación en la gestión del talento e inclusión", esta fundación aprovechó para presentar el proyecto Pioneras.

Su responsable de área de alianzas con personas y empresas, Miguel Beiro, resaltó que "Amicos es una asociación que nace hace 25 años para proteger personas con discapacidad intelectual, autismo y sus familias. Ha cambiado muchísimo y trabajan más de 150 personas, presta apoyo a 300 personas de forma directa y en empleo trabajamos con 1500 personas y logrado 400 inserciones sociolaborales"-

Con respecto a la aplicación real de la inclusión, afirmó que "cada una da su perspectiva. En algunos casos se han dado cifras, que enmarcan las situaciones. Para conseguir inclusión tengo que tener relación con una empresa que tiene que ir más allá, si no no se logra conseguir esa inserción".

Beiro comentó que en Amico "empezamos por discapacidad física, es más sencilla pero me permite establecer esa relación. El primer paso fue buscar financiadores, si no no podríamos hacerlo. Tuvimos la suerte de contar con un espíritu liderado por el director general, que como tenga una idea mueve lo que sea necesario para buscar esa financiación y así llegamos a conseguirla".

El proyecto Pioneras

En cuanto al propio proyecto Pioneras, explicó que "en los diagnósticos, vimos las barreras. La discapacidad, la falta de formación, la carencia de transporte privado y transporte público, los procesos selectivos, la temporalidad o estacionalidad, y la falta de adaptación al puesto". Por ello, era sencillo identificar las claves del éxito: "tutorización, formación adaptada, sin coste y con facilidad de desplazamientos, una red de apoyo e intermediación y sensibilización a empresas".

En resumen, Amicos "es una asociación muy inquieta y busca generar nuevas oportunidades. En cuanto a resultados, hemos hecho 27 inserciones en 2024 y van 7 en 2025. Además, hicimos un estudio, donde 105 empresas nos respondieron. Queríamos conocer también sus necesidades.

Reconocimientos

El responsable del área de alianzas con personas y empresas de Amicos, Miguel Beiro, entregó además tres distinciones a tres empresas que han mostrado buenas prácticas en materia de igualdad de género e inclusión a las personas con discapacidad.

Los agraciados fueron Proland, Jealsa Corporación y Vegalsa - Eroski, que recogieron los galardones a través de diferentes representantes que recibieron el aplauso de los presentes por su vertiente solidaria.