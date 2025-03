Irak, Suecia, Austria, Países Bajos, Alemania: nuevos mercados para las tiendas de Inditex

El crecimiento a largo plazo de Inditex se apoya en su propuesta de moda y en la experiencia del cliente, así como en su enfoque en la sostenibilidad y el cuidado del talento. La "inversión continua" en la red de tiendas, los "avances realizados en el canal de ventas online" y las "mejoras en las plataformas logísticas", con un claro enfoque en la innovación y la tecnología, son determinantes en la estrategia de crecimiento de la compañía textil coruñesa.

Zara, tienda principal de la multinacional, ha llegado a nuevas ubicaciones (Nanjing Xinjiekou, Atenas Minion, Eindhoven Rechtestraat, Osaka Umekita) y sigue abriendo espacios propios de Zara Man en determinados lugares, como Zurich Bahnhofstrasse. El resto de formatos presenta proyectos relevantes, como la tienda de Bershka recientemente abierta en Mumbai Palladium y la nueva tienda que pronto abrirá Pull&Bear en Oxford Street, Londres.

En 2025 Inditex abrirá sus primeras tiendas en un nuevo mercado, Irak. Bershka inaugurará su primera tienda en Suecia, Stradivarius en Austria y Oysho en Países Bajos y Alemania.

La nueva tecnología de alarmado en las tiendas, que facilita la interacción de los clientes con los productos y la mejora del proceso de compra, está plenamente operativo en Zara y estará disponible en Bershka y Pull&Bear este año. Se irá implantando progresivamente en el resto de cadenas y “es la base para que sigamos profundizando en la digitalización de nuestras tiendas y su total integración con las plataformas online en los próximos años”, destaca la compañía.

Propuesta de moda

Zara Woman The New, Massimo Dutti Gravity, Pull&Bear We are the Landscape, Bershka Retro Sport, Stradivarius Denim of Interest, Oysho Back to Training y Zara Home Editions son algunas de las propuestas de moda que van a estar disponibles a lo largo de 2025. Las colecciones de Inditex "muestran nuestro fuerte compromiso con la creatividad gracias al talento de nuestros equipos, que se enfocan cada día en la innovación y en adaptarse a aquello que están buscando nuestros clientes".

Las colecciones Primavera-Verano 2025 han sido bien recibidas por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante, ajustadas por el efecto calendario debido al año bisiesto de 2024, aumentaron un 4% entre el 1 de febrero y el 10 de marzo de 2025 en comparación con el mismo período en 2024. En la última semana comercial, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante crecieron un 7% en comparación con el mismo período de 2024.

Sostenibilidad

A finales del ejercicio 2024, el 73% de las fibras textiles utilizadas en la fabricación de las prendas de Inditex eran de menor impacto. La empresa enfoca el objetivo de alcanzar el 100% de uso de fibras textiles de menor impacto para 2030. Del total de fibras textiles utilizadas, el 39% estaba compuesto de fibras recicladas, el 23% estaba compuesto de orgánicas y regenerativas y un 10% adicional estaba compuesto de otras fibras de menor impacto.

Con vistas al objetivo de 2030, "estamos invirtiendo en innovación para impulsar mayores capacidades en las fibras de menor impacto, con especial atención a las fibras recicladas de textil a textil", señala el grupo. La innovación está encabezada por el Sustainability Innnovation Hub, que tiene como objetivo desarrollar la aplicación de las fibras a través de más de 30 programas piloto y la inversión en startups, como las realizadas durante 2024 en Infinited Fiber, Galy y Epoch.

Formación y talento

La apuesta por el talento y el compromiso con los equipos de trabajo dio como resultado en 2024 que se impartieran alrededor de 3,3 millones de horas de formación a los equipos. Además, el grupo promocionó a 9.300 empleados a lo largo del año, con el 70% de los nuevos puestos cubiertos por promoción interna.

En la actualidad, en las tiendas, centros logísticos, fábricas y equipos de las sedes centrales de Inditex en todo el mundo trabajan más de 3.100 personas con algún tipo de discapacidad. "Esta cifra supone más del doble de las personas que trabajaban en el grupo hace tres años, en línea con nuestro compromiso publico", resalta Inditex.