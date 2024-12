Esta es la única marca de Inditex que ha abierto nuevas tiendas en 2024

Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho. Son las marcas de Inditex con tienda en todo el mundo: 5.659 repartidas por el planeta para ofrecer ropa, complementos y artículos de hogar a públicos diversos. La cifra corresponde al ejercicio fiscal actual y al cierre del tercer trimestre, el 31 de octubre de 2024, el grupo textil contabilizaba 63 menos que un año antes, cuando sumó 5.722. Todas las marcas han cerrado establecimientos en los últimos doce meses, salvo una.

Inditex cerró 41 tiendas de Oysho entre el 31 de octubre de 2023 y el mismo día de 2024. Bajó la verja de 36 Zara y, en menor medida, puso el candado a tres establecimientos de Massimo Dutti, otros tres de Zara Home, dos de Stradivarius y uno de Bershka. La corriente contraria tiene como protagonista a Pull&Bear, cuyas aperturas en el último año no han sido pocas, sino 23.

La compañía destaca en el resumen de sus resultados consolidados de los primeros nueve meses de 2024, hechos públicos ayer, la mejora de su presencia comercial "en todos los formatos con aperturas, ampliaciones y reubicaciones de tiendas clave", y pone como ejemplos "relevantes" el Massimo Dutti Miami Aventura Mall, Bershka Madrid Gran Vía, Stradivarius Berlín Alexa Centre, Zara Home Dubai Mall, Pull&Bear Milán Via Torino, además del Oysho A Coruña Plaza de Lugo, abierto este mismo mes de diciembre. Inditex también destaca Pull&Bear Not Just a DJ como "propuesta creativa" de la campaña otoño-inverno 2024.

Pull&Bear tiene hoy 812 tiendas abiertas en el mundo, frente a las 789 del año pasado. Está presente en 70 mercados y es la cuarta marca por número de establecimientos por detrás de Zara (1.791), Bershka (855) y Stradivarius (845), y supera a Massimo Dutti (542) y Oysho y Zara Home (ambas con 407). Y es la única insignia que ha visto a sus tiendas hermanas echar el cierre. Acabó el ejercicio pasado con una cifra de ventas de 2.359 millones de euros, un 10% más que el anterior.

La primera extensión de Zara

"El proceso de optimización de las tiendas es una tarea continua", resalta Inditex en el resumen de sus últimos resultados. En este apartado Pull&Bear cobra importancia, quizá por tratarse de la primera extensión (spin-off) de Zara, en 1991, y haber abierto este año un nuevo establecimiento en Milan.

Su creación aquel año respondió a la estrategia de diversificar productos y atraer a nuevos clientes. "Fue concebida como una tienda de prendas de hombre joven de estilo básico influenciada por las tendencias internacionales. Amancio Ortega quería además que estas respetaran tres premisa fundamentales: moda, precio y calidad", destaca Invertia-El Español en un artículo.

Solo un año después, Pull&Bear, con sede en Narón, sumaba a las de España aperturas en Portugal, y durante esa década se expandió por otros países europeos e incorporó la línea de ropa de mujer. Sumó prendas más deportivas y una línea premium masculina para público más adulto.

Al frente de la marca estuvo durante mucho tiempo Pablo del Bado, reemplazado este año por Lucian Dorobantu, responsable de Internacional de Europa Norte de Inditex, repasa Invertia-El Español.

En A Coruña hay hoy tres tiendas Pull&Bear abiertas: en la plaza de Lugo, milla de oro de la ciudad en la que convive con otras marcas de Inditex, y en los centros comerciales Cuatro Caminos y Marineda City. Durante muchos años el establecimiento más céntrico estaba en la calle Real, en las dos plantas del antiguo Cine París, que cerró en julio de 2021, veinte años después de su apertura, para dar paso a la reforma de un edificio convertido en local de hostelería que ha acogido también actividades culturales.