Ferrolterra Emprende reconoce el talento empresarial de la comarca en su XI Gala de Premios

El Castillo de San Felipe acogió este viernes la XI Gala de los Premios Ferrolterra Emprende, que reunió a cerca de un centenar de personas para reconocer diferentes proyectos y trayectorias empresariales de la comarca.

El Premio a la Responsabilidad Social Empresarial fue para Amanda Silva, impulsora de Volver habitar la vida, un proyecto de Terapia Ocupacional Comunitaria nacido en Ferrol que acompaña a adultos con dificultades para organizar su vida cotidiana, recuperar rutinas y participar en su entorno.

Esta edición dejó además una situación excepcional. Alberto Niceto Niebla, al frente de AN STRATO, recibió tanto el Premio a la Creación de Empleo como el de Relevo Generacional. El jurado consideró que su candidatura destacaba especialmente en ambos ámbitos y decidió concederle los dos reconocimientos.

AN STRATO es un grupo hostelero de capital ferrolano que desarrolla diferentes líneas de negocio relacionadas con la cafetería, la restauración y el alojamiento. El proyecto nació como continuación de una actividad hostelera familiar y ha ido creciendo y diversificándose bajo la dirección de Niceto Niebla.

Reconocimientos al emprendimiento joven

El Premio a la Iniciativa Emprendedora recayó en Asun Moreno, fundadora de Box Lady, presentado como el primer centro de boxeo femenino de Ferrolterra y concebido para acercar este deporte a las mujeres.

Por su parte, Adrián López, fundador junto a Susana Basoa de Gaman CrossFit, recibió el Premio al Joven Empresario. El centro de CrossFit y entrenamiento funcional abrió en Freixeiro, Narón, en octubre de 2022 y cuenta actualmente con un equipo de seis personas.

Con su undécima edición, los Premios Ferrolterra Emprende volvieron a poner el foco en iniciativas vinculadas a la creación de actividad económica y empleo, el emprendimiento y la continuidad de proyectos empresariales en la comarca.