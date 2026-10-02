El Castillo de San Felipe acogió la XI Gala de los Premios Ferrolterra Emprende

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Ferrolterra Emprende reconoce el talento empresarial de la comarca en su XI Gala de Premios

Los proyectos galardonados destacaron por su emprendimiento, creación de empleo, relevo generacional y responsabilidad social

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El Castillo de San Felipe acogió este viernes la XI Gala de los Premios Ferrolterra Emprende, que reunió a cerca de un centenar de personas para reconocer diferentes proyectos y trayectorias empresariales de la comarca.

Ganadores del Premio Emprende 2025

El Premio a la Responsabilidad Social Empresarial fue para Amanda Silva, impulsora de Volver habitar la vida, un proyecto de Terapia Ocupacional Comunitaria nacido en Ferrol que acompaña a adultos con dificultades para organizar su vida cotidiana, recuperar rutinas y participar en su entorno.

Esta edición dejó además una situación excepcional. Alberto Niceto Niebla, al frente de AN STRATO, recibió tanto el Premio a la Creación de Empleo como el de Relevo Generacional. El jurado consideró que su candidatura destacaba especialmente en ambos ámbitos y decidió concederle los dos reconocimientos.

AN STRATO es un grupo hostelero de capital ferrolano que desarrolla diferentes líneas de negocio relacionadas con la cafetería, la restauración y el alojamiento. El proyecto nació como continuación de una actividad hostelera familiar y ha ido creciendo y diversificándose bajo la dirección de Niceto Niebla.

Reconocimientos al emprendimiento joven

El Premio a la Iniciativa Emprendedora recayó en Asun Moreno, fundadora de Box Lady, presentado como el primer centro de boxeo femenino de Ferrolterra y concebido para acercar este deporte a las mujeres.

Por su parte, Adrián López, fundador junto a Susana Basoa de Gaman CrossFit, recibió el Premio al Joven Empresario. El centro de CrossFit y entrenamiento funcional abrió en Freixeiro, Narón, en octubre de 2022 y cuenta actualmente con un equipo de seis personas.

Con su undécima edición, los Premios Ferrolterra Emprende volvieron a poner el foco en iniciativas vinculadas a la creación de actividad económica y empleo, el emprendimiento y la continuidad de proyectos empresariales en la comarca.