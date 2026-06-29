Impac Social Cup abre la convocatoria para acoger la Gran Final de la Copa del Mundo del Impacto Positivo 2027

Impact Social Cup, la mayor competición de emprendimiento de impacto positivo de España, anuncia la apertura de una convocatoria nacional dirigida a municipios interesados en acoger la Gran Final de su tercera edición, que se celebrará en abril de 2027.

Tras celebrar sus dos primeras finales en Madrid, la organización ha decidido dar un paso estratégico y trasladar la gran final fuera de la capital, con el objetivo de convertirla en una experiencia inmersiva de fin de semana, integrada en el territorio anfitrión y capaz de generar un impacto económico, social, cultural y mediático mucho más tangible.

La convocatoria estará abierta del 1 al 20 de julio de 2026 y podrán presentarse municipios de menos de 50.000 habitantes que cuenten con capacidad de alojamiento, buena conectividad, espacios adecuados para acoger la final y una implicación activa del tejido institucional, económico y social del territorio.

La resolución de la convocatoria se comunicará antes del 31 de julio de 2026, con el objetivo de comenzar inmediatamente el trabajo conjunto entre Impact Social Cup y el municipio seleccionado.

Llevar el impacto positivo a nuevos territorios

La decisión supone un cambio relevante en la evolución de Impact Social Cup. La competición nació en Madrid y celebró su primera final en La Nave, con 900 asistentes. En su segunda edición, el evento final reunió a aproximadamente 3.000 personas en el Madrid Arena, convirtiéndose en el mayor evento de emprendimiento con impacto positivo celebrado hasta la fecha en España.

Ahora, la organización busca que la final deje de ser únicamente un gran evento y se convierta en una experiencia de país: un fin de semana completo donde emprendedores, empresas, inversores, universidades, instituciones, estudiantes y ciudadanía convivan en un mismo territorio alrededor del emprendimiento, la innovación y el impacto positivo.

La segunda edición de Impact Social Cup reunió a 2.976 asistentes en el Madrid Arena, consolidándose como el mayor evento de emprendimiento con impacto positivo celebrado en España.

"Impact Social Cup no nació para ser un evento más. No queremos que sea una cita de una tarde a la que la gente viene, escucha algo interesante, se hace una foto y se marcha. Queremos construir un movimiento que ayude a cambiar la forma en la que el mundo empresarial y la sociedad entienden el éxito. Y para eso, creemos que la experiencia importa. Llevar un gran evento de impacto positivo a una ciudad más pequeña puede convertir la final en algo mucho más diferencial, profundo y transformador. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona ocurren muchas cosas cada semana. En un municipio más pequeño, un proyecto así puede convertirse en un hito para el territorio, para su comunidad y para todas las instituciones, empresas y entidades que lo hacen posible", señalan Carmen Pino y Tomás Garnelo, cofundadores de Impact Social Cup.

Carmen Pino y Tomás Garnelo, cofundadores de Impact Social Cup, impulsan la tercera edición de la competición con el objetivo de convertir su final en una experiencia itinerante por España.

La visión a largo plazo es que la Gran Final de Impact Social Cup se convierta en una sede itinerante, capaz de viajar cada edición por distintos territorios de España y convertir durante unos días a una ciudad anfitriona en la capital mundial del impacto positivo.

Hasta 1,5 millones de euros de impacto económico estimado

La Gran Final de Impact Social Cup 2027 se celebrará en formato de experiencia de fin de semana, previsiblemente entre finales de abril y principios de mayo de 2027.

El evento reunirá a cerca de 3.000 asistentes, con una estimación de entre 1.500 y 2.000 visitantes procedentes de fuera del municipio, además de público local y comarcal. La programación combinará talleres, charlas, actividades culturales, experiencias gastronómicas, espacios de networking, activaciones de patrocinadores y la celebración de la gran final como momento central.

Según las estimaciones de la organización, la celebración de la final puede generar un impacto económico directo de entre 600.000 euros y 1.500.000 euros en alojamiento, hostelería, comercio, servicios, transporte, turismo local y contratación de proveedores.

Además, se prevé un alcance mediático y digital de entre 10 y 25 millones de impactos, con cobertura en medios locales, regionales y nacionales, amplificación en redes sociales y una inversión prevista de más de 50.000 euros en campañas de comunicación y promoción.

Aspira a alcanzar 5.000 proyectos de Europa y Latinoamérica

Impact Social Cup afronta su tercera edición con el objetivo de consolidarse como una de las principales referencias internacionales en emprendimiento de impacto positivo e innovación social.

La edición 2026-2027 contará con una campaña de difusión internacional orientada a alcanzar más de 5.000 proyectos participantes de Europa y Latinoamérica, una programación de nueve meses con eventos, activaciones y programas, y una dotación económica de 100.000 euros en premios para impulsar a los proyectos con mayor potencial de impacto y crecimiento.

Desde su nacimiento en 2024, Impact Social Cup ha distribuido 200.000 euros en premios, ha congregado a más de 6.500 asistentes presenciales, ha superado los 28 millones de impactos en redes y medios y ha movilizado a más de 150 organizaciones aliadas y partners de primer nivel entre los que se encuentran: Instituciones, grandes corporaciones, universidades, hubs de emprendimiento, fondos de inversión, startups y emprendedores.

¿Qué municipios pueden presentarse?

La convocatoria está dirigida a municipios con menos de 50.000 habitantes que quieran acoger la Gran Final de Impact Social Cup 2027 y convertirse durante un fin de semana en el epicentro del emprendimiento de impacto positivo. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el siguiente enlace.

La organización valorará especialmente:

Buena conexión por carretera y acceso desde Madrid en un tiempo total inferior a cuatro horas.

Capacidad de alojamiento para entre 1.500 y 2.000 visitantes.

Disponibilidad de un espacio singular para la gran final, como plaza de toros, auditorio al aire libre, recinto histórico o espacio equivalente, con capacidad aproximada de entre 1.500 y 3.000 asistentes.

Existencia de espacios complementarios para talleres, encuentros, actividades culturales, restauración, acreditaciones y producción.

Implicación del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma, tejido empresarial, asociaciones locales, centros educativos y entidades turísticas.

Los municipios interesados deberán presentar su candidatura entre el 1 y el 20 de julio de 2026 enviando la documentación correspondiente a hola@impactsocialcup.com.