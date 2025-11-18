La Jornada de Oficios de la Maker Faire Galicia pone en valor la tradición y la innovación artesanal

Presentación esta mañana de la Jornada de Oficios de la Maker Faire Galicia

El Ayuntamiento de Santiago presentó esta mañana la Xornada de Oficios, la tercera de las jornadas temáticas de la Maker Faire Galicia, que tendrá lugar este viernes 21 de noviembre en la Casa das Máquinas. El evento, gratuito y abierto a todo el público, busca reivindicar los oficios tradicionales a través de la innovación, el diseño y la experimentación contemporánea.

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, destacó durante la presentación que esta jornada “permite poñer en valor os oficios que son parte da nosa identidade nun mundo cada vez máis globalizado”, y subrayó su potencial para actualizarse y generar nuevas oportunidades laborales. Además, puso en valor el nuevo formato de la Maker Faire Galicia, dividido este año en tres jornadas temáticas “para chegar a un público máis diverso e acoller máis talento local”.

Desde la organización, el cofundador de la Maker Faire Galicia, Enrique Saavedra, explicó que el objetivo de esta edición es “prender a chispa da creatividade no ámbito dos oficios tradicionais”, y confirmó el compromiso del evento con la accesibilidad: habrá intérprete de lengua de signos y señalética en braille para garantizar una experiencia plenamente inclusiva.

Un programa que conecta artesanía, biomateriales y relatos en primera persona

La jornada abrirá sus puertas a las 09:30 horas con una Mesa Inaugural en la que participarán representantes del Concello de Santiago, la Xunta y la Deputación da Coruña, además del propio Saavedra.

A partir de ahí, la mañana estará marcada por charlas y faladoiros que reunirán a referentes de la artesanía contemporánea, el diseño y la investigación en biomateriales:

10:00 h | Relato en primera persona de Julia Steketee (Bagaceira Project), que mostrará cómo transforma residuos de caña de azúcar en nuevos biomateriales.

10:30 h | Testimonio de Paula Camiña Eiras, ingeniera y especialista en biodiseño.

11:00 h | Faladoiro “Biomateriais en diálogo”, con Steketee, Camiña, Noemí Cortizas (Ydemaker) y Kiko Saavedra (Vermislab).

12:00 h | Charla de Ramón Santos, responsable de la histórica Mercería La Crisálida, sobre la memoria y la identidad que guarda un oficio de barrio.

12:30 h | Mesa “A voz dos oficios”, con voces del periodismo y la comunicación artesana: Leticia Castro (Salghadoiro), María Gómez-Domínguez (Neboa Podcast) y María Regueiro (Asubía Marketing).

13:15 h | Relato final de la mañana a cargo de ACME Estudio, que expondrá su trabajo entre creación contemporánea, experimentación y cultura.

14:15 h | Entrega de premios.

Talleres y espacio expositivo: una jornada para tocar, crear y descubrir

Además del programa de charlas, la Xornada de Oficios contará con una completa oferta de talleres gratuitos dirigidos principalmente a público infantil y juvenil (con inscripción previa). Habrá propuestas de bordado sobre fotografía, flores textiles, estampado con materiales reciclados, arte con ensamblaje y una curiosa iniciación a la forja tradicional… con plastilina.

Variopinto: Bordado sobre fotografía (09:30 – 11:30 h y 12:00 – 14:00 h).

Nai Deseños: Flores téxtiles: tejer con los dedos (09:30 – 11:30 h y 12:00 – 14:00 h).

Retoque Retro: Estampado en telas con materiales de desecho (10:00 – 11:00 h) y Arte con ensamblaje (11:30 – 12:30 h).

Roni Herrán: Iniciación a la forja tradicional con plastilina (11:00 – 12:00 h y 12:30 – 13:30 h).

El evento se complementa con el Espacio Makers, abierto hasta las 20:00 horas, donde se exhibirán 16 proyectos innovadores que conectan los oficios de siempre con las estéticas y procesos del presente. Participarán marcas como Acivro Xoias, Retoque Retro, Pampillo Store, Acastrexa, Na Mea Nani, Miña Terra, Fui Yo o la Asociación de Redeiras Artesás Illa da Estrela, entre otras.

El área contará con zonas especiales impulsadas por la Xunta de Galicia (a través de la Fundación Artesanía de Galicia) y la Deputación da Coruña, reforzando su apuesta por la artesanía y la innovación local.