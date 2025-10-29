La Maker Faire Galicia impulsa el debate sobre el futuro industrial sostenible el viernes en Santiago

El evento busca consolidarse como un espacio de referencia para compartir experiencias y conectar sectores que, desde la comunidad gallega, están definiendo el futuro de la industria. La asistencia es abierta y gratuita, previa inscripción

La Maker Faire Galicia celebra este viernes 31 de octubre una nueva edición de su Jornada de Industria en la Casa das Máquinas de Galeras (Santiago de Compostela). La cita reunirá a empresas, startups, investigadores y profesionales que están transformando el tejido productivo gallego a través de la innovación, la ciencia y la sostenibilidad.

Organizado en colaboración con el Concello de Santiago y la Xunta de Galicia, a través del Igape, y con el apoyo de Servicio Móvil y del Clúster TIC Galicia, el encuentro se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 horas con el objetivo de consolidarse como un espacio de referencia para compartir experiencias y conectar sectores que, desde Galicia, están definiendo el futuro de la industria.

Así, a lo largo de la jornada se sucederán charlas, presentaciones de proyectos, espacios de networking y una sesión dedicada al talento gallego en el ámbito biotech, que pondrá en valor la capacidad innovadora del ecosistema local. La sesión inaugural contará con la participación de María Rozas, del Concello de Santiago y Covadonga Toca, en representación del Igape, junto al equipo de la Maker Faire Galicia.

Xornada de Innovación en Industria. Cedida

La mañana estará protagonizada por ponencias centradas en sostenibilidad, innovación energética y avances científicos. La CEO de Teimas, Cristina Vázquez, abrirá el bloque de intervenciones compartiendo su experiencia como mujer en el ámbito tecnológico, para después profundizar en la historia de la firma: desde la detección de una necesidad en la gestión digital de los residuos hasta convertirse en una empresa referente en el sector.

La charla de Vázquez mostrará cómo la innovación y el emprendimiento con propósito pueden generar un impacto real en la transición hacia una economía más sostenible. El COO de Magallanes Renovables, Mario Iglesias Casal, presentará por su parte el molino de corrientes de mareas ATIR 2.0, un innovador sistema que convierte el movimiento del océano en energía limpia y eficiente, posicionando a Galicia como referente en el desarrollo de tecnologías mareomotrices.

También intervendrá Carmen García Mateo, catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidade de Vigo y directora del Grupo de Tecnologías Multimedia (GTM) en el centro de investigación AtlantTIC. Pionera en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación en España y reconocida con la Medalla María Wonenburger por su trayectoria científica, es una de las voces más destacadas en la investigación sobre inteligencia artificial aplicada a la detección por voz de enfermedades neurodegenerativas. García Mateo presentará los avances más recientes en este campo, que combinan tecnologías del habla, procesado de señal e IA para mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento de estas dolencias.

Julio Ruiz Cagigal, técnico de proyectos de la Asociación Forestal de Galicia, presentará a continuación ForestED, una iniciativa de innovación forestal desarrollada por cuatro socios: el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y el Consorci Forestal de Catalunya (CFC).

El proyecto se centra en la transformación de maderas autóctonas de Galicia y Cataluña en componentes estructurales para la construcción, y su intervención mostrará cómo la gestión forestal responsable y la innovación tecnológica pueden converger para revalorizar los montes gallegos, reducir la huella de carbono y fortalecer la economía rural.

Durante la sesión también intervendrá el joven investigador Manuel Rico Fernández, estudiante de Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela, becado en Luisiana y Harvard en los últimos años y futuro investigador en la Universidad de Oxford. Rico Fernández abordará los últimos avances en estimulación cerebral profunda y neuromodulación, explicando cómo la tecnología está transformando la forma en la que comprendemos y tratamos las enfermedades neurológicas.

La jornada incluirá además un pitch de proyectos industriales y tecnológicos que permitirá conocer iniciativas emergentes impulsadas desde Galicia y se completará con un almuerzo de networking que servirá como punto de encuentro entre los distintos agentes del ecosistema innovador.

Un evento gratuito

El bloque Talento Galego reunirá por la tarde a cinco perfiles gallegos que están marcando tendencia desde la biotecnología, la inteligencia artificial, la ingeniería y la sostenibilidad. Lucía Gómez Teijeiro, investigadora en las universidades de Berna y Ginebra, mostrará cómo la inteligencia artificial puede actuar como lenguaje común entre disciplinas científicas.

David Blanco Fraga, fundador de BENIU Soluciones, explicará el papel de los drones en la gestión agrícola y forestal. David Camba García, creador de Birdmind, presentará su material ecológico RiceTab, elaborado con cascarilla de arroz y pensado para impulsar la economía circular en la arquitectura y el diseño. Antón Román Portabales, Chief Architect en Nokia e investigador en AtlantTIC (Universidad de Vigo), compartirá su visión sobre el futuro de las redes inteligentes y distribuidas.

Finalmente, Laura Rodríguez Álvarez, cofundadora y CEO de Humara, mostrará cómo la digitalización y el software avanzado permiten optimizar plantas de tratamiento industrial, ahorrar recursos y reducir emisiones.

La Jornada de Innovación el la Industria de la Maker Faire Galicia se consolida así como un punto de encuentro para empresas, centros de investigación y emprendedores que apuestan por un modelo industrial más innovador, sostenible y conectado con los grandes retos del presente. A través de la tecnología, la ciencia y la creatividad, Galicia reafirma su posición como un territorio capaz de generar conocimiento y soluciones con impacto global.

La asistencia al evento es abierta y gratuita, pero requiere inscripción previa. Inscripciones disponibles en: www.makerfairegalicia.es