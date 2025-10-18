Los 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' de A Coruña consiguen 16 inserciones laborales

La responsable de Desarrollo Territorial del Área de Empleo e Inclusión Social en la Fundación Santa María la Real, Sonia González; la responsable del Área Social en Fundación Iberdrola España, Julia Cuevas, y el secretario general de Empleo de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, visitaron estos días a los integrantes de las dos Lanzaderas de Empleo de A Coruña, del proyecto 'Hubs de Activación de la Empleabilidad'.

El objetivo de las visitas fue conocer a sus participantes, tomar nota de las actividades que han desarrollado desde junio y las que tienen previstas hasta noviembre para reactivar su búsqueda de trabajo, mejorar su empleabilidad con nuevas técnicas y tendencias del mercado actual, así como fomentar su inserción laboral.

'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); y también la cofinanciación de la Xunta de Galicia.

Amplía variedad de perfiles

Actualmente en las dos Lanzaderas de Empleo de A Coruña hay 23 participantes: 13 mujeres y 10 hombres en desempleo, mayores de 24 años, con varios niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios). Entre ellos, hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como administración, comercio o atención al cliente, entre otros. Entre sus participantes, ya se han registrado 16 inserciones laborales.

Por otro lado, cabe destacar que el HUB de Galicia, con sus tres Lanzaderas de Empleo, incluida la otra en Redondela, registró también buenos resultados en sus dos rondas anteriores, celebradas desde 2024, con la participación de 160 personas, que ya han registrado inserciones laborales.

Asimismo, varias personas participantes han relatado cómo están viviendo la experiencia en la Lanzadera de Empleo y cómo les está ayudando a mejorar su autoestima y a recuperar la ilusión.

En cada equipo se han desarrollado dinámicas de inteligencia emocional para desarrollar un plan de prospección laboral y enfocar su objetivo profesional; han conocido nuevas herramientas digitales para la búsqueda de empleo o modernizar su currículum; y adquieren nuevos conocimientos para optar a puestos emergentes del mercado laboral actual.

En las próximas semanas continuarán las actividades: ensayo de entrevistas para ganar seguridad en los procesos de selección; elaboración de mapas de empleabilidad con empresas de su interés, o la asistencia a ferias de empleo, congresos y encuentros profesionales para darse a conocer y ampliar su red en contactos. Todo ello les permitirá enfocarse en su gran meta: la inserción laboral.

Colaboración para impulsar el talento

"Felicitamos a las personas participantes por haber demostrado su evolución desde que comenzó el programa, así como el espíritu de colaboración que han impulsado con su equipo hacia la búsqueda de empleo. En las siguientes semanas podrán seguir reforzando su salida al mercado laboral con los nuevos recursos adquiridos en la lanzadera de empleo para mostrar a las empresas todo su talento", destacó Sonia González, responsable de Fundación Santa María la Real.

"Desde la Fundación Iberdrola España creemos firmemente en la necesidad de apoyar la formación y la empleabilidad, a través de este tipo de proyectos, para que cada persona pueda contribuir con su talento a construir una sociedad más justa y más sostenible", indicó Julia Cuevas, responsable de Fundación Iberdrola España.

El secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, destacó que las Lanzaderas de Empleo se están traduciendo en inserciones laborales efectivas gracias a una orientación actualizada y personalizada. También, puso en valor que los participantes reciben orientación guiada por técnicos especialistas y adaptada a las necesidades de cada persona, así como sesiones con expertos y acciones de capacitación digital o formación en sectores con alta demanda.

Por último, añadió que la actuación tiene el propósito de extenderse en los próximos años, combinando el acompañamiento personalizado con la interacción grupal, el trabajo en competencias transversales y el contacto directo con el tejido empresarial.