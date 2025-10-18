A Coruña impulsa el Encuentro Emprendimiento Coruña 2025 para fortalecer el ecosistema local

El Concello da Coruña organiza el 'Encuentro Emprendimiento Coruña 2025', que se celebrará el 29 de noviembre con el objetivo de reactivar la actividad emprendedora en la ciudad y visibilizar los proyectos que construyen su futuro empresarial. Está dirigido a entidades que trabajen en el ámbito del emprendimiento y a proyectos empresariales que hayan iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 2023, siempre que desarrollen su actividad en el término municipal de A Coruña.

"Desde el Gobierno local estamos plenamente comprometidos con nuestro tejido empresarial y, como muestra esta iniciativa, buscamos incentivar a las pequeñas empresas para que sus iniciativas alcancen el éxito", indicó Diana Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados.

El encuentro ofrecerá un espacio de exposición e interacción entre emprendedores, entidades y el Concello, promoviendo la cultura emprendedora, el intercambio de experiencias y la puesta en valor de los recursos locales. Además, los proyectos participantes podrán optar a cuatro premios económicos: premio al proyecto más innovador de 3.000 euros, premio al mejor proyecto de economía social de 3.000 euros y dos premios al proyecto con mayor impacto local de 1.000 euros cada uno.

La selección de los proyectos ganadores será realizada por una comisión de valoración compuesta por personal técnico municipal y representantes de las entidades participantes. Los criterios de valoración incluyen la madurez de la idea, la innovación, la viabilidad técnica y económica, la experiencia del equipo y el impacto territorial. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de A Coruña reafirma su compromiso con el emprendimiento como motor de desarrollo económico y social de la ciudad.