La Diputación de A Coruña fomenta el emprendimiento rural: así funciona la Rede Coworking Fest

La Deputación da Coruña impulsa la segunda edición de Rede Coworking Fest 2025, una iniciativa con la que busca demostrar que "crear empresa e innovar en el rural no solo es posible, sino que es el futuro". Los 11 espacios de la red organizarán casi 100 horas de actividades gratuitas y abiertas al público general del 15 al 21 de septiembre.

"O obxectivo desta iniciativa é fomentar o emprendemento local, dar a coñecer o que a Rede de Coworking da Deputación ofrece aos emprendedores e emprendedoras da provincia en cada un dos seus 11 centros, fomentar as sinerxías e redes de contacto que permitan crecer ás empresas e apoiar aos sectores clave na provincia, xa que os coworkings son especializados por áreas", señaló la diputada de Emprego e Industria, Rosa Ana García.

La Rede Provincial de Coworking, creada en el marco del Plan de Emprego Local (PEL) de la Deputación da Coruña, empezó a funcionar en 2019 con la puesta en marcha del primer coworking en el Pazo de Arenaza, en Oleiros. Actualmente, estos espacios han crecido hasta los 11 y más de 260 emprendedores han iniciado sus proyecto de negocio tutorizados por el ente provincial.

La Deputación da Coruña señala que esta red es "única en Galicia", ya que cada uno de los centros está especializado en uno o varios sectores estratégicos de la zona donde se localizan. La mayor parte de estos espacios, además, están en el rural y todos prestan servicio de apoyo y fomento al emprendimiento a nivel supramunicipal.

Esta es la programación

Esta nueva edición de Rede Coworking Fest 2025 tiene una amplia programación en la que hay desde jornadas de puertas abiertas hasta formaciones especializadas, pasando por talleres prácticos, charlas de especialistas, asesoramiento personalizado, encuentros empresariales y una feria labrega. Estas son las actividades más destacadas:

Formaciones técnicas : Seguridad y mantenimiento informático, adaptación al sistema Verifactu, viabilidad empresarial y economía social

: Seguridad y mantenimiento informático, adaptación al sistema Verifactu, viabilidad empresarial y economía social Eventos de networking : I Encontro de Benestar na Rede de Espazos de Traballo, que conectará tres coworkings en formato híbrido presencial-virtual

: I Encontro de Benestar na Rede de Espazos de Traballo, que conectará tres coworkings en formato híbrido presencial-virtual Experiencias únicas : Travesía do Emporedamento con perspectiva de xénero, que combina navegación por la Ría de Arousa con formación empresarial

: Travesía do Emporedamento con perspectiva de xénero, que combina navegación por la Ría de Arousa con formación empresarial Contenido audiovisual : Grabaciones en directo del podcast En Beta Permanente con emprendedores reales de la provincia

: Grabaciones en directo del podcast En Beta Permanente con emprendedores reales de la provincia Visitas especializadas : Tours por huertas locales y centros de transformación agroalimentaria

: Tours por huertas locales y centros de transformación agroalimentaria Jornada de proyectos energéticos: Incluyendo visita a la división de Energías Renovables de Navantia

Las actividades se desarrollarán de forma simultánea en los 11 espacios que conforman la red, que organizarán las actividades adaptadas a sus especialidades secotriales. Las personas interesadas podrán acceder a más información sobre ellas en este enlace. Estos son los coworkings en los que se desarrollará el evento: