Marineda City, elegido mejor centro comercial de España por su renovación y ampliación

Marineda City ha sido reconocido como el mejor centro comercial de España en la categoría de gran transformación o ampliación por el proyecto desarrollado durante los últimos años en sus instalaciones de A Coruña. El complejo, propiedad de Merlin Properties, recibió este reconocimiento durante el XXII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, celebrado en Madrid.

El centro comercial coruñés obtuvo en concreto el Premio AECC 2026 a la "Mejor Gran Transformación o Ampliación de Centro Comercial o Parque Comercial", que pone en valor la actuación realizada para integrar en Marineda City el espacio que anteriormente ocupaba El Corte Inglés. El proyecto, diseñado por L35 Arquitectos, se desarrolló durante dos años con el centro comercial en funcionamiento y supuso una inversión de 41 millones de euros.

La intervención permitió crear un nuevo espacio central de mayores dimensiones y con más luz natural. En el corazón de esta ampliación se encuentra la plaza Emilia Pardo Bazán, que desde su reinauguración se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro y celebración del complejo comercial.

La actuación permitió además ampliar considerablemente la oferta comercial de Marineda City, con la incorporación de más de 30 nuevos conceptos. Entre las nuevas marcas que llegaron al centro se encuentran Scalpers, K-tuin, Druni, Kiabi, Columbia, Half Price, Mercadona, Veritas, Starbucks y Vicio, además de las enseñas que ya estaban presentes, como las principales marcas de Inditex, Tendam, Mango, H&M o Primark.

El complejo también tiene previsto incorporar próximamente Estrella Park, un nuevo espacio de ocio familiar de más de 7.000 metros cuadrados que ampliará todavía más la oferta de entretenimiento del centro comercial coruñés.

Premio a la sostenibilidad por reutilizar más de 8 millones de litros de agua

Marineda City recibió además un segundo Premio AECC 2026, en este caso en la categoría de "Mejor Acción de Sostenibilidad e Impacto Medioambiental". El reconocimiento se debe al nuevo sistema implantado para recoger y reutilizar el agua de lluvia.

El sistema recoge el agua procedente de las cubiertas del centro comercial, la almacena y la somete posteriormente a un proceso de filtrado que permite utilizarla para diferentes necesidades. Entre ellas están el riego de las zonas verdes, las labores de limpieza y el abastecimiento de los núcleos de aseos.

Según los datos facilitados por Merlin Properties, esta infraestructura permite reutilizar más de ocho millones de litros de agua al año, una cantidad equivalente a unas cuatro piscinas olímpicas. La compañía asegura además que el sistema permite reducir hasta un 40% el consumo de agua potable en las zonas comunes del centro comercial.

La sostenibilidad se ha incorporado también a otras áreas de gestión de Marineda City. El complejo cuenta con una planta fotovoltaica instalada en la cubierta y diferentes sistemas destinados a mejorar la eficiencia energética y la gestión de los recursos.

El centro asegura asimismo que valoriza y recicla prácticamente el 100% de los residuos que genera y cuenta con diferentes certificaciones y estándares ambientales, entre ellos BREEAM, ISO 14001, ISO 50001 y Residuo Cero de AENOR.