El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Deputación de A Coruña.

La Diputación de A Coruña moviliza 5 millones para impulsar el comercio local de los pequeños municipios

La Diputación de A Coruña destinará 5 millones de euros a una nueva edición de MercaNaVila, el programa de apoyo al comercio local de los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. La campaña permitirá a los mayores de edad disponer de un bono de hasta 100 euros en descuentos para realizar compras en los establecimientos adheridos.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, presentó este viernes la nueva convocatoria acompañado por la diputada Avia Veira, la responsable de Emprego e Política Demográfica, Rosa Ana García, y el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas.

La iniciativa se desarrollará entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre de 2026, aunque los bonos podrán agotarse antes si se consume el presupuesto disponible. Los comercios, por su parte, podrán adherirse al programa entre el 6 y el 20 de octubre.

Descuentos de hasta 100 euros por persona

Los mayores de 18 años podrán descargar un bono con hasta 100 euros de descuentos acumulables para utilizar en los establecimientos participantes. Las bonificaciones se aplicarán directamente en el momento de la compra y oscilarán entre los 10 y los 30 euros en función del importe del ticket.

Los bonos no estarán limitados a los vecinos del municipio en el que se realiza la compra. Cualquier persona podrá utilizarlos, independientemente de dónde resida, siempre que compre en uno de los establecimientos adheridos de los municipios participantes.

La Diputación busca así incentivar el consumo de proximidad y atraer compradores hacia las pequeñas localidades de la provincia, haciendo que parte del gasto que actualmente se realiza a través de grandes plataformas de venta online se quede en los negocios locales.

Formoso defendió que el comercio tiene una función que va más allá de la actividad económica y el empleo. "Apoyar el comercio de las pequeñas villas es apoyar el empleo, los servicios y dar vida en nuestros ayuntamientos", señaló.

El presidente provincial destacó que los 5 millones de euros movilizados en esta edición pretenden llegar directamente a las tiendas y pequeños negocios de los municipios participantes. "Queremos que estos bonos animen a comprar en el comercio local, que el dinero quede en nuestros ayuntamientos", añadió.

Más de 16 millones de euros en ventas en la primera edición

MercaNaVila se pone en marcha de nuevo después de los resultados de su primera edición, celebrada en 2025. En aquella campaña se descargaron más de 93.000 bonos, se realizaron más de 293.000 operaciones comerciales y participaron 1.080 establecimientos.

En conjunto, el programa permitió movilizar más de 16 millones de euros en ventas en el comercio local de la provincia. La Diputación pretende ahora consolidar esos resultados con una segunda convocatoria que vuelve a contar con un presupuesto de 5 millones de euros.

Formoso señaló que los datos de la primera edición muestran el impacto que pueden tener este tipo de campañas sobre la actividad económica de los pequeños municipios y destacó que el objetivo es que el programa llegue de nuevo tanto a los comerciantes como a los consumidores.

La Diputación prepara ayudas para municipios de hasta 50.000 habitantes

Durante la presentación, Formoso también avanzó que la Diputación estudia extender esta política de apoyo a los municipios de mayor tamaño. En concreto, pretende alcanzar acuerdos con las asociaciones de comerciantes de localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes para poner en marcha programas específicos adaptados a las características de estos municipios.

La intención es ampliar el apoyo al comercio local a todo el territorio provincial, aunque mediante iniciativas diferenciadas en función del tamaño y las necesidades de cada localidad.

Avia Veira incidió en que el comercio de proximidad representa "empleo, actividad económica, vida en las calles y cohesión social", mientras que José María Seijas defendió la colaboración entre la Diputación y la Federación Galega de Comercio para apoyar a los negocios de las zonas rurales.

Seijas destacó además que los establecimientos de las localidades pequeñas afrontan dificultades específicas y valoró que la campaña se haya diseñado con un calendario que evita coincidir con algunos de los principales periodos comerciales del año, como el Black Friday y la campaña de Navidad.

Los comercios podrán apuntarse desde el 6 de octubre

Los establecimientos interesados en participar en MercaNaVila podrán solicitar su adhesión del 6 al 20 de octubre. Una vez abierto el periodo para los consumidores, los bonos podrán descargarse desde el 20 de octubre y utilizarse hasta el 20 de noviembre o hasta que se agoten los 5 millones de euros presupuestados.

La campaña se dirigirá exclusivamente a establecimientos adheridos situados en municipios de la provincia de A Coruña con menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de reforzar la actividad comercial y económica de las pequeñas localidades.