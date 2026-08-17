Pull&Bear abre La Esquina en A Coruña con diseños exclusivos y novedades antes que otras tiendas

Pull&Bear estrena un nuevo concepto en pleno centro de A Coruña. La firma de Inditex abre las puertas de La Esquina, un espacio ubicado en el número 1 de la calle Rosalía de Castro que combinará la venta de producto con diferentes propuestas y activaciones que se renovarán semanalmente.

La apertura llega mientras se reforma la tienda de Pull&Bear de la Plaza de Lugo y permitirá a la marca mantener su actividad en el centro de la ciudad durante los trabajos. Sin embargo, La Esquina nace con un planteamiento diferente al de una tienda convencional, con una selección de prendas que irá cambiando y productos que tendrán en A Coruña un tratamiento especial.

El emplazamiento supone, además, un regreso a los orígenes de Pull&Bear en la ciudad. El local de Rosalía de Castro ya formó parte de la red de tiendas de la firma en 1991 y ahora recupera su vinculación con la marca bajo este nuevo formato.

Diseños que solo podrán comprarse en La Esquina

La primera propuesta de La Esquina estará dedicada a la colección femenina, con una selección específica de productos. Entre las prendas disponibles habrá diseños exclusivos que únicamente podrán encontrarse en este establecimiento, además de novedades que llegarán a A Coruña antes de ponerse a la venta en otras tiendas.

El contenido del espacio, sin embargo, no será permanente. Pull&Bear plantea una programación que cambiará semana a semana, de manera que las colecciones y categorías disponibles serán diferentes en función del momento.

Tras esta primera selección para mujer llegará una cápsula masculina y posteriormente se alternarán nuevas colecciones femeninas y masculinas con colaboraciones con otras marcas.

La intención es que el establecimiento funcione también como un punto de encuentro con la comunidad local y que cada visita permita descubrir propuestas diferentes.

El interior de La Esquina Cedida

Un espacio en constante cambio

La transformación será precisamente una de las principales características de La Esquina. Tanto la selección de producto como los lanzamientos y las distintas activaciones previstas se irán renovando de forma periódica.

El proyecto tendrá también su extensión digital. La Esquina contará con una categoría específica en la página web de Pull&Bear, donde se podrán consultar las novedades y productos relacionados con el establecimiento coruñés.

La marca ha creado además un perfil propio en redes sociales, @laesquinapullandbear, desde el que dará a conocer nuevos lanzamientos, cambios de producto y las actividades que se desarrollen en el espacio.