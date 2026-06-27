El adiós de Isabel Ares tras 42 años de comercio en A Coruña: "Me debo siempre a mis vecinos"

Monte Alto despide este sábado a una de sus comerciantes más conocidas. Isabel Ares se jubila tras 42 años al frente del ultramarinos Comestibles Isabel, un negocio de barrio que ha formado parte del día a día de varias generaciones de vecinos y vecinas.

Durante más de cuatro décadas, Isabel ha estado al frente del establecimiento con una atención cercana y constante, siempre con una sonrisa y un trato personal que muchos clientes destacan como una de las señas de identidad del comercio. Su familia recuerda también el papel fundamental de su marido, fallecido hace siete años, que la acompañó durante buena parte de esta trayectoria empresarial.

"Me debo siempre a mis vecinos", es una de las frases que, según su entorno, resume su forma de entender el comercio de proximidad, basado en la confianza y la relación directa con la clientela del barrio.

Tras su jubilación, el negocio continuará su actividad con nuevos propietarios, unos jóvenes de origen indio que asumen el relevo con la intención de mantener el establecimiento abierto en Monte Alto, conservando el nombre y la línea de productos del ultramarinos.

Como despedida, el establecimiento abrió este sábado por la mañana con normalidad y, ya por la tarde, Isabel recibirá a clientes, familiares y amigos en un pequeño acto de agradecimiento que se celebrará entre las 18:00 y las 20:00 horas, con pinchos para los asistentes.