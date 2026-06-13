Zorelle, el bazar de la esquina desde 1964, en A Coruña: "Intentamos evolucionar para sobrevivir"

Desde una de las esquinas del cruce, Maricarmen Fernández González señala los lugares donde en el pasado estaban la carnicería de Pilar, la lechería, la pescadería, la mercería, la tienda de comestibles de Fernando, "la de Emiliano, la del señor Antonio, el patatero"... ¿Qué queda de todo aquello? "Solo yo, la tienda de la esquina". Zorelle.

El rótulo del negocio mantiene el nombre original con el que nació en 1964 en la calle Ciudad de Lugo, en A Coruña: bazar. "Aunque ya no lo sea, son mis orígenes", explica Fernández. De cubos de plástico y utensilios para el hogar Zorelle pasó a vender vajillas y menaje, y después ropa para casa: sábanas, mantas, toallas, algunas prendas.

El suelo es el del primer día, "no es vintage", aclara la dueña, que heredó la tienda de sus padres, naturales de la aldea ourensana que le da nombre. Maricarmen tenía otro local en As Conchiñas, al jubilarse su madre bajó a Santa Margarita y, como antes, sigue vendiendo sus productos en mercados y ferias.

Zorelle, la tienda de la esquina, en la calle Ciudad de Lugo. Quincemil

Descolorido, aún hay en la tienda un cartel pegado a una puerta que informa de que "estamos aquí" desde hace 62 años, en un bajo que era también vivienda, "como ocurría en todos los negocios de la zona". "Este lugar me identifica, yo nací aquí", recalca, cuando en donde hoy está el Palacio de la Ópera había una cantera con ranas y las madres iban a tender la ropa.

Mantener un bazar como Zorelle en un barrio no deja de ser una dedicación de supervivencia. "Tratamos de evolucionar según los tiempos, trayendo nuevos artículos para resistir. Tenemos estores desde hace tiempo, que encargamos a la empresa Moncada".

Hacia un final sin fecha

Maricarmen Fernández repite varias veces: "La tienda de la esquina". En este modo de referirse a sí misma hay más matices de nostalgia que de estatus comercial; hay también aprecio y defensa de una ocupación humilde pero entregada.

"¿Que por qué sobrevivimos? Eso se hace trabajando mucho todos los días, con esfuerzo, ganando poco y moviéndote lo que puedas; si no, hubiera cerrado. Se sobrevive porque tienes unos clientes a los que cuidas aunque no hay fidelidad, se va perdiendo. Como total, eres la tienda de la esquina...", vuelve a decir la dueña de Zorelle.

Maricarmen Fernández, en la entrada de su establecimiento. Quincemil

Fernández cree que, como ocurre con muchos otros negocios antiguos de A Coruña como el suyo, Zorelle está abocado a un final inevitable ("mira el ambiente que hay en esta calle", señala el exterior), aunque no le pone fecha aún.

"Mis padres vivieron de esto, nos dieron educación y prosperidad, y yo se la daré a mi hija. Pero jamás querría que ella se dedicara al negocio. Estos negocios no tienen relevo porque no quieres que tus hijos malvivan, quieres que la vida evolucione".

Estores que encarga Zorelle. Quincemil

Y Zorelle vive aún, con sus coloridas toallas que dan brillo acogedor a la puerta, la ropa de su escaparate, la cercanía de su propietaria, "toda la vida" trabajando allí.