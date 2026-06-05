La Diputación de A Coruña prepara una nueva edición de MercaNaVila tras el éxito de los bonos

La Diputación de A Coruña ya trabaja en la puesta en marcha de una segunda edición de MercaNaVila, el programa destinado a impulsar las compras en el comercio de proximidad de los municipios pequeños y medianos de la provincia. La nueva convocatoria está prevista para el otoño de 2026 y se encuentra actualmente en fase de diseño.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, mantuvo este jueves una reunión con José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, para avanzar en los detalles de la nueva campaña. En el encuentro también participó la diputada de Empleo, Rosa Ana García.

La institución provincial hace un balance muy positivo de la primera edición del programa, que se convirtió en una de las principales iniciativas de apoyo al comercio local desarrolladas en la provincia. La campaña cerró con más de 93.000 bonos descargados, cerca de 300.000 compras realizadas, 1.080 establecimientos adheridos y un volumen de ventas de 16 millones de euros, cifras que superaron las previsiones iniciales.

Desde la Diputación destacan que el objetivo de la nueva convocatoria será consolidar la herramienta como un mecanismo estable de apoyo al pequeño comercio, reforzando la actividad económica en las villas y municipios de menor tamaño. El programa busca incentivar las compras en negocios de proximidad, fortalecer el comercio tradicional y contribuir al mantenimiento del empleo y de los servicios en el territorio.

La reunión también sirvió para analizar posibles mejoras de cara a la próxima edición. Entre las líneas de trabajo figuran simplificar la participación de los establecimientos, reforzar la difusión de la campaña y ampliar su impacto en más localidades de la provincia.

La primera convocatoria dejó además una importante huella territorial. Municipios como Noia, Boiro, Ordes, Cee, As Pontes, Betanzos, A Pobra do Caramiñal, Melide, Arzúa y Padrón registraron algunos de los mayores volúmenes de ventas generados a través de la iniciativa.

Con la vista puesta en el otoño, la Diputación y la Federación Galega de Comercio iniciarán ahora los trabajos técnicos para definir las bases de la nueva convocatoria, con la intención de ampliar el alcance de una campaña que ya se ha consolidado como una de las más exitosas para el impulso del comercio local en la provincia.