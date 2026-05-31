Más de medio siglo inmortalizando Santiago de Compostela: "La fotografía perdió la esencia"

Fue por el año 1950 cuando Manuel Novoa empezó en el oficio de la fotografía en el Hostal dos Reis Católicos. Allí tuvo su primer estudio con un laboratorio de blanco y negro en el edificio y cuando venía alguna que otra personalidad de visita al Hostal también le tocaba fotografiarla. Llegó a tener doce fotógrafos trabajando para él, especialmente en Años Santos.

En una época donde no había móviles y donde no todo el mundo podía tener una cámara, uno de sus trabajos más recurrentes era fotografiar a los turistas en las torres de la Catedral de Santiago para venderle las fotos reveladas. "Ellos hacían la foto en blanco y negro y al cabo de dos horas se la entregaban", recuerda su hijo Nardo Novoa.

Placa conmemorativa de Manuel Novoa, medalla de Galicia en 1993

Manuel Novoa llegó a tener tres locales en la ciudad; el primero en la calle da la Azabachería, después se expandió a la zona del Ensanche, abriendo en la República del Salvado y, luego, en la rúa do Preguntoiro, el último bastión que queda actualmente de los tres. La fotografía recorrió las venas de su familia, dedicándose a este oficio sus tres hijos.

Tras jubilarse sus dos hijos, ahora es Nardo, el más pequeño, quien continúa con la cámara inmortalizando recuerdos y momentos. Empezó con 17 años para "ganar unas pelillas" con las cámaras que había en el estudio de su padre, "desde Rolleiflex hasta Nikon", en donde trabajaban sus dos hermanos y siete empleados más junto a su padre. Estudió tres meses en una academia de fotografía en Madrid y, tras pasarse por varios medios locales, trabaja como fotógrafo institucional durante diecisiete años en la Xunta de Galicia, coincidiendo con el mandato de Manuel Fraga.

"Hay un boom analógico ahora entre los 18 y los 30 años" Nardo Novoa, fotógrafo de Fotos Novoa

"Fraga me absorbía mogollón", comenta entre risas Nardo. Él era uno de los tres fotógrafos que estaban "a su cargo". "Imagínate lo que era, con una cámara analógica, ir a Ourense a inaugurar una fuente" recuerda el fotógrafo: "Teníamos el laboratorio en la Azabachería con tres empleados, revelaba el carrete blanco y negro y sacaba diez copias".

En una época en donde no había correo electrónico, iba por las oficinas de los medios a dejar la fotografía, "era todo manual", hasta se enviaban por autobús a las agencias o periódicos fuera de Santiago: "Tenía que ir a la estación de autobuses, metérselas a un chófer, le daba el dinero y lo llevaba, y allá había una persona que recogía el sobre".

"En aquella época me crucé Galicia a 200 por hora, aquello era criminal" relata Nardo quien hasta propuso crear una plaza de fotógrafo institucional, "como había en todos lados", pero se lo rechazaron. "Quería más seguridad" dice el fotógrafo "llegó un momento que me caso, tengo hijos y ya los dientes no me daban para más de ir así apretado, y decido dejarlo".

Del boom analógico a la "decadencia" de la fotografía

Así fue como tomó la decisión de dedicarse al negocio familiar, "quiere decir BBC: bodas, bautizos, comuniones" y, antes, también como fotógrafos de empresas.

En la era digital también, los carretes se han hecho un hueco en su estudio de fotografía. "Hay un boom analógico ahora entre los 18 y los 30 años" señala Nardo que comenta que tiene "el cajón lleno de revelados".

Distintas cámaras analógicas en Fotos Novoa

Sin embargo, avisa que es una tendencia "y que no sabemos lo que va a durar". Así, mientras la llegada de la tecnología ayudó -y bastante- a los reporteros gráficos como era Nardo al principio, donde a golpe de móvil se puede enviar -y hasta sacar- fotos, para los estudios de fotografía ha supuesto casi su desaparición.

"Con la llegada del digital, la gente hace las fotos con cámara digital, con los móviles, pero no revela" apunta Nardo quien también, como miembro de asociaciones de fotógrafos españoles y gallegas, ha visto como ha ido perdiendo importancia la figura del fotógrafo: "En las bodas estábamos en el tercer puesto, después de la iglesia y del restaurante, elegían a los fotógrafos. Ahora estamos en el séptimo lugar, abajo de todo".

"De momento yo aún tengo un cierto tipo de clientela que valora la fotografía en el estudio, una buena foto iluminada en blanco y negro o fotos de familia" Nardo Novoa, fotógrafo de Fotos Novoa

"De momento yo aún tengo un cierto tipo de clientela que valora la fotografía en el estudio, una buena foto iluminada en blanco y negro o fotos de familia", comenta el fotógrafo que ve como "perdió la esencia la fotografía". Alarma también de la llegada de la inteligencia artificial y de como, además de quitar cualquier calidad y originalidad en la imagen, afecta a la figura del fotógrafo: "Ahora grabo un vídeo y la inteligencia artificial me hace las fotos".

En Santiago llegó a haber una veintena de estudios de fotografía, "ahora solo quedamos abiertos dos y tiendas debe de haber tres". Denuncia el fotógrafo de los "fotógrafos piratas" que "no están dados de alta ni nada" y convierten su hobbie en una segunda profesión desde su casa.

"No esperaba llegar a mi última etapa profesional viviendo esto, me parece muy triste ver la fotografía en decadencia" lamenta el fotógrafo que, a pesar de que él cogió las riendas de su tienda familiar, sus hijos no lo harán ya que él mismo les pidió que estudiaran y se dedicaran a otra cosa, "no quería meterlos aquí, porque veo que no tiene futuro".