Fotocopias Coruña, veteranía frente al peso del tiempo: "Esto se muere, el papel desaparece"

Hay negocios cuyo destino lo dicta la evolución del consumo de aquello que ofrecen, o la necesidad que la población tiene de ese servicio. Los videoclubs, por ejemplo, ya no existen porque hace tiempo que dejaron de alquilarse películas para ver en casa o pasaron a mejor vida algunos formatos de reproducción. Con las copisterías ocurre algo parecido: ya no son tan necesarias.

"Esto se está muriendo porque el papel desaparece". El dictamen lo hace la propietaria de una copistería de A Coruña que abrió en 1991, con ella como empleada. La digitalización de servicios y la eliminación de la impresión de documentos para trámites administrativos o académicos han reducido de forma considerable la actividad de las fotocopiadoras en estos negocios, de los que van quedando menos en la ciudad.

Fotocopias, impresión digital y en color y blanco y negro, impresión de planos, escaneados, plastificación de pósteres y papel fotográfico, lienzos, cartón pluma, impresión en camisetas, tarjetas, encuadernaciones. Esto es lo que ofrece Fotocopias Coruña, una tienda instalada desde hace más de tres décadas y media en la calle Benito Blanco Rajoy.

Cuando los cuatro socios que la pusieron en marcha se jubilaron y el negocio cambió de acera en la misma calle, las empleadas desde el primer día Eugenia Louzao y María José Murillo se convirtieron en propietarias. "Abrimos la copistería y la cerraremos".

En este hecho y a la vez pronóstico no hay dramatismo, sí cierta nostalgia que crea el imperativo de la realidad, y también la defensa de un trabajo que, creen estas mujeres, "nunca ha estado bien valorado".

Servicios "pequeños"

Eugenia y María José "nunca" habían visto una máquina fotocopiadora en 1991. Se fueron a formar entonces a Santiago, donde la masa estudiantil requería de servicios de copistería para sus estudios y trabajos académicos, abrieron el negocio en A Coruña y con los años se han puesto al día en nueva maquinaria y tecnología avanzada, en nuevas demandas. "Aprendimos sobre la marcha".

Exterior de Fotocopias Coruña, en la calle Benito Blanco Rajoy de A Coruña. Quincemil

Ya no se imprimen apuntes, por ejemplo, ni se copian libros. Tampoco se encuadernan planos de arquitectura, tesis o trabajos de fin de carrera. Todo, o casi todo, se digitaliza. Louzao cuenta que "antes sobrevivías con trabajos grandes que ya no se hacen". "El 80% de los clientes viene por algo muy pequeño".

"Ahora se viene a imprimir una hoja o dos. O la gente mayor, que es más de papel, con documentos de la declaración de la renta. Por la regularización de extranjeros ha habido un pequeño boom, aunque son cuatro o cinco copias", repasa Murillo.

Con el tiempo, las fotocopiadoras han aparecido en otros negocios, lo cual causó "competencia desleal"; como en papelerías o tiendas de fotografía "o en comercios donde se recibe y entrega paquetería".

En Coruña llegaron a estar trabajando "seis o siete personas a la vez". "Hay días en los que hoy sobra una de las dos", compara Louzao. Por eso su ocupación le gustó "muchísimo más antes que ahora".

Quizá en esa nostalgia reposa la defensa hacia su trabajo. "La gente no se da cuenta de lo que vale esto. Que por una simple copia cobramos diez céntimos, y tenemos que pagar el alquiler del bajo, la luz, el papel que ha subido mucho de precio, la inversión en máquinas y su mantenimiento... Y hay quien cree que lo que ofrecemos es caro".

"Tan mal no lo hemos hecho", concluye Murillo. "Cuando nos vayamos nos echarán de menos y quedará otro bajo vacío".