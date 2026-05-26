Bizum Pay llega a los comercios de Santiago entre la expectativa y la reticencia: "No nos compensa"

Desde hace una semana, concretamente desde el lunes 18 de mayo, en las tiendas físicas ya es posible pagar con Bizum. Su implantación no será inmediata, será progresiva y cada entidad bancaria decidirá cuándo implementarla afianzando, aun más, una de las formas de pago más utilizada en España con más de 30 millones de usuarios.

El servicio, que ya opera en gran parte del comercio online, se podrá utilizar en todo tipo de tiendas físicas, desde tiendas de ropa, hasta farmacias o panaderías. Se realizará a través de la aplicación del banco que tenga cada usuario o a través de una cartera digital llamada Bizum Pay. El pago es similar al que se utiliza ahora con las tarjetas bancarias en el móvil: se tendrá que acercar el móvil a la TPV del local para que la compra quede realizada.

En Santiago su implantación dispersa entre el desconocimiento y la reticencia del comercio. Aunque no tenía conocimiento de la aplicación, un dependiente de una tienda de ropa del centro de la ciudad comenta que "ojalá se implante" porque, según él, "sería más cómodo" ya que gran parte de las compras en su local se realizan a través de tarjeta.

Mientras tanto, en el casco histórico de la ciudad en una tienda de regalos y recuerdos comenta su empleada que "estoy esperando a que me den orden a ver si lo ponen o no". La empleada explica que el método de pago es bastante recurrente entre los clientes: "Hay gente que ya te pregunta si tienes para pagar con bizum". "Hoy en día la mayoría vienen con tarjeta o con la tarjeta en el móvil" apunta, a excepción de "la gente mayor" que sigue pagando en efectivo.

Bizum Empresas o a través de la web

Algunos ya se han adelantado. Es el caso de Doña Camiseta que utilizan desde hace tres meses Bizum Empresas que "no tiene nada que ver". El dinero "no lo mandas a mi teléfono" sino que los dependientes introducen el número de teléfono del cliente en el datáfono y él tiene que aceptar la compra desde su dispositivo móvil.

Dicen que es un sistema "cómodo" ya que lo utilizan para los clientes que no quieran desplazarse hasta la tienda, comprando los artículos desde el sofá de su casa. "Cuando están aquí te pagan todos con tarjeta", comenta una de las dependientas del establecimiento. Además, explican que la comisión que cobra el banco "es algo pequeño": "Te cobran un porcentaje de una cantidad, no es como antes que se pagaba mucho más".

Aún así, señalan que pagando por Bizum a través de su web "nos cuesta más", "lo que paga a nosotros nos quitan una cantidad de esa parte por Bizum". Aunque, dicen que, al fin y al cabo, "es una venta más". "También es una ventaja porque hay gente que si no tienes Bizum a lo mejor no te compra. Igual que antes, si no tenías PayPal no te compraban" comentan.

"Los bancos fueron muy listos porque llevan años incentivando a la gente para que use Bizum sin comisión entre ellos y ahora para el comercio va a ponerla" Un comerciante de Santiago

Sin embargo, en lo referido a las comisiones algunos locales son más reticentes a la implantación de Bizum Pay en sus comercios. Es el caso de un estanco de la zona vieja compostelana que ven que, de instaurarlo, no obtendrían beneficio con la venta. "A un comercio que vende un pantalón por 100 euros y le cobran 20 céntimos de comisión le da igual", mientras que para ellos "nuestro beneficio es de 40 céntimos por cajetilla, si nos van a quitar 20 céntimos no tenemos".

"Probablemente no lo hagamos porque no nos compensa" aclaran. De igual modo critican el coste por parte de los comercios mientras que entre los usuarios no existe: "los bancos fueron muy listos porque llevan años incentivando a la gente para que use Bizum sin comisión entre ellos y ahora para el comercio va a ponerla".