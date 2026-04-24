Se acerca el Día de la Madre y no tienes regalo: esto te salva y está en Marineda City

Joyas, moda, libros, deporte o una experiencia: ideas con las que sí acertar este año. Marineda City reúne opciones para todos los estilos de madre (y también para los que lo dejan para última hora)

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El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, como cada año, surge la misma duda: ¿qué le regalo? Para quienes siguen sin tenerlo claro —o directamente lo han dejado para el final— Marineda City reúne las mejores propuestas: desde detalles con significado hasta experiencias que van más allá del típico regalo.

Si eres de los que piensa "este año se merece el mejor regalo" pero todavía no ha comprado nada, hay buenas noticias: aún estás a tiempo de acertar. En Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, la variedad juega a tu favor.

El detalle que siempre funciona

No todos los regalos son iguales. Un mensaje cuidado o una pieza especial pueden marcar la diferencia.

En Marineda, encontrarás en la planta baja, firmas como Mr. Wonderful que convierten un objeto sencillo en algo emocional, mientras que, en joyerías como Tous, Pandora, Singularu, Joya 36, Diseño Oro y, muy pronto, la nueva tienda Miramira, ubicada en la primera planta al lado de Skechers, es fácil encontrar ese regalo que no se queda en el momento, sino que perdura.

Porque sí, una joya sigue siendo un acierto… si tiene sentido para quien la recibe.

Para las que disfrutan de la moda o de un buen complemento

Si tu madre es de las que siempre encuentra ese bolso perfecto o ese accesorio que eleva cualquier look, opciones como Parfois, Misako o Bimba y Lola son acierto seguro.

Una de las tiendas de Marineda City en las que acertar con el regalo por el Día de la Madre.

A partir de ahí, el recorrido por las tiendas de moda del centro permite encontrar desde básicos hasta tendencias más actuales: Zara, Massimo Dutti, Mango Scalpers o Cortefiel son parada obligada.

Para las que disfrutan cuidándose y dejándose cuidar

También hay espacio para acertar con un regalo de belleza, una opción versátil que se adapta a todos los estilos.

En Sephora y Druni es fácil encontrar desde los últimos lanzamientos hasta clásicos que siempre funcionan, mientras que Kiko Milano ofrece opciones de maquillaje con excelente relación calidad-precio para renovar el neceser.

Por su parte, Rituals apuesta por el autocuidado con cofres y experiencias sensoriales pensadas para regalar bienestar. Porque, a veces, cuidarse también es el mejor regalo.

Regalar tiempo en forma de libro

A veces, lo que más se agradece es parar. Y ahí un libro puede ser mucho más que un regalo.

En Casa del Libro, la elección puede convertirse en ese momento de calma que muchas veces no se encuentra en el día a día.

Regalos para las más activas

Si lo suyo es moverse, cuidarse o practicar deporte, el regalo puede ir por otro camino. Equipamiento, ropa técnica o accesorios deportivos son opciones que, además de útiles, encajan con un estilo de vida activo.

Aquí tus tiendas son Decathlon, Sprinter, Décimas, Skechers o Joma.

Compartir una experiencia

Cuando elegir se complica, hay una opción que rara vez falla: regalar un plan. Una comida especial, una inolvidable sesión de pantalla grande o una divertida propuesta de ocio puede convertirse en ese regalo que no se envuelve, pero que se recuerda.

Marineda City ofrece el plan perfecto para disfrutar del Día de la Madre.

Marineda cuenta con una amplia oferta de entretenimiento, con opciones como los cines de Cinesa, la bolera o el escape room de Estrella Park o, ¿por qué no?, la adrenalina de Karting Marineda.

Y como broche final, hay más de 30 opciones de restauración para todos los gustos; sorpréndela con las propuestas de La Tagliatella, Grosso Napoletano, Kung Fu Noodle, Padthai Wok o Vicio.

Con más de 200 establecimientos entre tiendas, restauración y ocio, Marineda City se posiciona como el lugar donde disfrutar de un Día de la Madre perfecto. Porque, al final, no se trata solo de regalar algo, sino de hacerlo con ilusión.