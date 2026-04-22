A Coruña reacciona a la transformación del primer Zara en un supermercado: "La calle pierde historia, pero gana en utilidad"

Fotomontaje del local de Juan Flórez 64 con un emblema de Dia sobre su puerta principal

La misma semana que la revista Forbes anunciaba a Amancio Ortega como el mayor magnate inmobiliario, en Quincemil adelantábamos la transformación del primer Zara de la historia en un supermercado Día. La primicia de Quincemil no dejó indiferente a nadie y para miles de personas de A Coruña fue el tema de conversación del fin de semana.

Aunque todavía no hay rastro de maquinaria en el establecimiento, la idea de que abra una tienda de alimentación en la zona ha sido bastante bien recibida.

No hay que negar que el cierre del primer Zara de Inditex supuso una pena para toda la ciudad. "Hubiera sido bonito que quedara como recuerdo de sus inicios", comentaban algunos lectores a la noticia.

Si bien también estaban los que veían en esta nueva etapa una oportunidad para dar servicio a un barrio en el que conviven alrededor de 5.000 habitantes.

En este punto confluyen barrios como Juan Flórez, A Falperra o Ensanche. La cadena Gadis se llevaba la palma hasta ahora, con establecimientos en la plaza de Vigo, en Federico Tapia, en la calle Costa Rica o en Doctor Fleming. Pero también hay presencia de Froiz en el corazón de A Falperra. A ello se suman un Eroski Rapid al inicio de Juan Flórez y un Dia al final.

El pequeño comercio también tiene peso en la zona, con locales como Pico Limón o La Estrella, además de carnicerías y pescaderías. Y no cabe olvidar el mercado de la plaza de Lugo. Sin embargo, no parece suficiente para cubrir la demanda existente.

Una calle "más útil"

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el código postal 15004, que abarca gran parte de la zona centro incluyendo Juan Flórez, A Falperra y Ensanche, suma miles de habitantes. Solo la torre Hercón cuenta con 392 viviendas, lo que equivale a casi 400 familias con necesidades diarias de abastecimiento. A ellos hay que sumar toda la gente que trabaja en la zona.

Aunque el cierre de Zara en enero de 2026 generó tristeza generalizada, lo cierto es que a muchos no les desagrada su conversión en supermercado. La ciudad cuenta con otros establecimientos de la marca que cubren la demanda textil.

El medio centenar de comentarios en Facebook tras conocerse la noticia lo refleja: "Más útil", señalaba un usuario, mientras otro apuntaba que "la calle ha perdido parte de la historia de Zara, pero gana en utilidad".

Necesidad vs historia

Aun así, la nostalgia sigue presente: "Debería estar abierto. Es como renunciar a la historia de Zara", opinaban otros.

La misma postura defendían los propietarios del bajo. "Nosotros queríamos que se quedaran. Les propusimos otras ideas de negocio, pero nos dijeron que ya tenían la decisión tomada", aseguraban desde el holding inmobiliario Cabalian.

Desde 2018 trabajaban con Inditex. "Estábamos contentos, como se puede imaginar con un grupo como es Inditex", añadían. El local había pasado por varias manos desde su apertura en 1975.

300 metros cuadrados de supermercado

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, el nuevo establecimiento contará con una superficie de ventas de alrededor de 300 metros cuadrados y supondrá la creación de más de diez puestos de trabajo.

Desde Dia también han mostrado su satisfacción por el acuerdo, destacando el orgullo que supone para la compañía operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional para la ciudad.