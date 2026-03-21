A Coruña estrena su primer local de taquillas para turistas: "Es un servicio muy necesario"

El viaje se acaba, pero el reloj no siempre acompaña. Realizas el check-out en el hotel o en el piso turístico y todavía te quedan horas para disfrutar de la ciudad antes de coger el tren, el avión o el bus. El problema es el de siempre: qué hacer con la maleta. En A Coruña, esa escena ya tiene solución.

La ciudad cuenta desde el jueves, día 19 de marzo, con su primer local de taquillas inteligentes en el centro. Está ubicado en el número 15 de la calle Estrecha de San Andrés y detrás del proyecto se encuentra Quique Cruzado, que ha traído la franquicia Locker in the City a la ciudad.

El espacio dispone de 44 taquillas en tres tamaños -M, XL y XXL- con precios que oscilan entre los 7 y los 17 euros por día. "Nuestro público es, sobre todo, gente que viene de viaje, que hace el check-out en hoteles o en pisos turísticos y tiene el vuelo o el tren más tarde. Guardan sus cosas, se liberan del equipaje y pueden disfrutar de la ciudad", explica Cruzado.

El sistema está pensado para ser rápido y autónomo. "Es muy fácil, solo son tres pasos: reservas, llegas y guardas", resume. Todo el proceso se realiza a través de la web, que genera un código único para acceder tanto al local como a la taquilla. Durante el tiempo de reserva, además, el usuario puede entrar y salir las veces que necesite.

El local funciona las 24 horas del día y cuenta con asistencia permanente. "Si hay cualquier problema, hay soporte 24/7. Incluso en casos excepcionales, como un apagón, hay un equipo que viene a abrir manualmente", señala.

La idea no es nueva en otras ciudades, pero sí en A Coruña. Cruzado la conoció durante su etapa en Madrid: "Al principio no lo entendía muy bien, pero luego vi que tenía todo el sentido del mundo. En Madrid no paran de abrir". Esa experiencia le llevó a apostar por un servicio que, hasta ahora, no existía en el centro coruñés: "Me sorprendía muchísimo que no hubiese ninguno. Es el primero".

La ubicación, explica, fue clave. "Hay muchos hoteles y muchos pisos turísticos cerca, así que tenía sentido estar en esta zona", añade.

Aunque acaba de abrir, el objetivo está claro: ofrecer una solución práctica tanto para visitantes como para cualquier persona que necesite moverse por la ciudad sin cargar peso. "Es un servicio muy necesario. Mucha gente me decía que llevaba tiempo pensando en abrir algo así", concluye.