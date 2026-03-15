De Mallorca a Santiago para abrir su propia tienda: "No podía haberla puesto en otro lugar"

Hace más de 20 años, Laura llegó a Santiago de Compostela y se instaló en la zona vieja de la ciudad; unas "idas y vueltas" le hicieron vivir los dos últimos años en Mallorca. Sin embargo, "la morriña" y el barrio donde se criaron tanto ella como sus hijas hizo que esta argentina volviera a donde vivió "toda mi vida" y abriera la tienda Meiga Urbana, en el número 9 de la rúa Casas Reais, donde anteriormente estaba la Librería Minúscula.

"No podía haberla puesto en otro lugar que en este sitio", explica Laura, "mis hijas jugaban en San Martín Pinario, o con la pelota en la Quintana con los compañeros del cole". La idea de abrir su propia tienda le venía "dando vueltas" en su cabeza y así, hace poco más de una semana, el 4 de marzo, Laura abrió este local donde convive ropa de mujer con una de sus pasiones: la astrología.

Aunque trabajó en tiendas ajenas, Laura es astróloga y en Meiga Urbana podemos encontrar distintos productos esotéricos, como colgantes y llaveros con piedras naturales, oráculos o inciensos naturales. Laura mezcló "todo lo que me gusta" en esta pequeña tienda, un lugar que es "un espacio donde la persona que ingrese pueda conectar y resonar con diferentes cosas" y en el que puede desarrollar "lo mío en base a un comercio en la calle".

Interior de la tienda Meiga Urbana Quincemil

"Vamos por el mundo urbano porque estamos encarnadas en este tiempo, no vamos vestidas de brujas, pero todas somos meigas", describe Laura sobre el nombre de la tienda, un espacio en el que busca "activar la magia de cada uno". "Todos somos espirituales, que no significa religiosos", señala Laura, "a todas las personas las invito a conectar con la espiritualidad".

Durante estos primeros días de apertura, la acogida ha sido muy buena, "estoy muy contenta y muy agradecida" comenta la dueña quien también señala que, desde que abrió, tuvo que encargar de vuelta varios tarots y oráculos "porque están saliendo muy bien".

Algunos de los productos de Meiga Urbana Quincemil

Con ideas en mente, como realizar sus propios talleres de tarot o de astrología, esta compostelana de adopción le ha dado vida a su propio barrio con la apertura de este pequeño espacio, "pasan las señoras del barrio, mis vecinas, y me dicen: 'ay qué bueno, que hay color'". Meiga Urbana está abierta de lunes a sábados de 10:30 a 14:00 horas, y de 16:30 a 20:30 horas.