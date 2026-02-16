A licitación en A Coruña 28 puestos en el mercado de la plaza de Lugo: precios, ubicación...

El Concello da Coruña reabrirá en los próximos días el plazo de solicitud para ocupar los 28 puestos vacantes en el mercado de la plaza de Lugo. Las adjudicaciones serán por un período inicial de 15 años, con posibilidad de prórroga, siempre y cuando haya previo acuerdo mutuo de las partes, por otros 10 años.

El objetivo de estas licitaciones es dar un impulso al mercado y a la actividad comercial con la apertura de nuevas instalaciones; generar empleo en un entorno adaptado a los nuevos tiempos; y fomentar el consumo de producto fresco, ecológico y de proximidad, así como otros productos de interés para la ciudadanía.

Las ofertas deberán presentarse a través de la plataforma de contratación, conforme a los requisitos técnicos establecidos. El plazo de presentación de propuestas se establece en 30 días hábiles, que contarán a partir del día siguiente a su publicación en el BOP de A Coruña.

En esta ocasión se licitan 28 puestos que incluyen 4 locales exteriores, 11 puestos en la planta baja (incluyendo diez de pescadería), 6 puestos en la primera planta y 7 puestos en la segunda planta. Los precios mensuales de salida de los puestos oscilan entre los 18,39 euros del más barato y los 210,70 euros del más caro. Como en todos los concursos, se valorará la cuantía ofertada por los particulares.

En los últimos meses, el Concello ha licitado puestos vacantes en los mercados de San Agustín y Monte Alto. "Se trata —indica la alcaldesa, Inés Rey— de contribuir a dinamizar nuestros mercados, pero también de ofrecer oportunidades laborales a aquellas personas que deseen emprender". El mercado de la plaza de Lugo cuenta actualmente con cerca de 190 puestos y es un referente a nivel nacional por la calidad de sus productos.