Sada (A Coruña) advierte de un intento de estafa en varios comercios por una falsa revista municipal

El Concello de Sada ha emitido este jueves un aviso por un intento de estafa a los comercios locales del municipio. Según ha indicado en una publicación en sus redes sociales, una persona estaría haciéndose pasar por personal municipal, solicitando información y haciendo fotografías para una supuesta revista municipal.

El Concello advierte que no existe tal revista. Además, tras recibir el aviso por parte de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (ACESADA), indica que otra persona que podría ser la misma estuvo en las últimas semanas haciéndose pasar por miembro de las fuerzas de seguridad solicitando dinero para la supuesta revista.

"Na actualidade, ninguén do Concello de Sada está a elaborar ningunha publicación nin a solicitar datos, imaxes ou achegas económicas nos comercios", confirman desde el consistorio.

Por eso, piden precaución por parte de los comerciantes y que, en caso de detectar este tipo de actividad, se de aviso inmediato a la Policía Local.