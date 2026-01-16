A Coruña tendrá en febrero una feria de comercio local impulsada desde el Orzán: "Es una puesta en valor"

Mónica Borrás, dueña de Ese Sitio y presidenta de la Asociación Soho Orzán, organizadora del evento Cedida

El Mercado de San Agustín de A Coruña acogerá los días sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026 una nueva cita pensada para poner en valor el talento económico y creativo de la ciudad. Bajo el nombre de O Balcón Atlántico, el evento propone un recorrido por la A Coruña que construyen sus comercios, su hostelería y sus servicios, combinando exposición, gastronomía y programación experiencial.

Impulsado por Ese Sitio, tienda de la calle Orzán, y coordinado por Mónica Borrás, el proyecto transforma el mercado en una “pequeña ciudad” interior, con calles comerciales, plazas gastronómicas y espacios pensados para la permanencia y la interacción. La iniciativa nace con vocación de dinamizar el calendario comercial en una época tradicionalmente más tranquila y de reforzar la conexión entre la ciudadanía y el tejido local.

Durante todo el fin de semana, el público podrá recorrer las llamadas Plazas de Sabores, disfrutar de gastro-lounges, zonas familiares y una agenda propia de talleres, charlas y demostraciones en directo. La programación se articula como un motor que invita a descubrir los negocios participantes en acción, fomentando un consumo pausado y consciente.

Más allá de su formato puntual, O Balcón Atlántico se plantea como un proyecto de ciudad con aspiración de continuidad. Desde la organización destacan la importancia del asociacionismo y del trabajo conjunto con las entidades locales para consolidar una herramienta estable de apoyo a la economía urbana y al comercio de proximidad en A Coruña.

El evento abrirá de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente y los expositores interesados pueden escribir a info@esesitio.com o llamar al 687 139 139.

"No es solo una feria, es una puesta en valor de nuestro talento"

Conversamos con Mónica Borrás, coordinadora del proyecto y presidenta de la Asociación Soho Orzán. Tras años comisariando actividades culturales y artísticas, Mónica Borrás da vida a este nuevo formato en el Mercado de San Agustín: un espacio donde la vida urbana, la estrategia comercial y la identidad coruñesa se encuentran.

Mónica, ¿qué es exactamente “O Balcón Atlántico” y por qué nace ahora?

O Balcón Atlántico es un paseo por la ciudad que crean los comercios, la hostelería y los servicios. No es solo una feria; es una puesta en valor de nuestro talento local y pone el foco en los verdaderos protagonistas de una ciudad viva, demostrando que no son solo negocios. Elegimos febrero precisamente para agitar el calendario en una época de menos intensidad comercial y el Mercado de San Agustín es el lugar perfecto: un balcón que mira la ciudad y conecta la vida urbana.

¿Cómo habéis transformado un edificio tan emblemático como el Mercado de San Agustín para esta cita?

El diseño es estratégico porque no queremos ser solo ese paseo, sino una experiencia de permanencia. Hemos proyectado un recorrido que aprovecha la arquitectura del mercado para crear una “pequeña ciudad” llena de vida.

El corazón de este mapa son nuestras anclas: las Plazas de Sabores, donde los Gastro-Lounges ofrecen una propuesta gastronómica para disfrutar sin prisas; el Parque, un Family Hub con zonas de descanso y juego.

Entre estas plazas se despliegan nuestras Calles, una exposición continua donde el comercio local y los servicios tienen todo el protagonismo. Todo está pensado para que quien nos visite se quede, descubra y participe.

En esa “pequeña ciudad”, la programación propia parece ser el motor de la actividad…

Absolutamente. Para que el mercado vibre en cada rincón, hemos creado la Terraza de las Experiencias. Es el espacio donde la programación cobra vida gracias a los propios participantes, que ofrecerán una agenda de talleres, charlas, píldoras y demostraciones en directo. Así, mientras el público se desplaza hacia una cata o un taller, recorre nuestras calles de tiendas y servicios. Queremos que el visitante descubra el talento de los expositores en acción mientras disfruta de la atmósfera de esta ciudad efímera.

¿Qué criterio seguís para elegir a los participantes?

Buscamos equilibrio. No queremos saturar con el mismo tipo de oferta, sino que haya variedad: desde una tienda de ropa hasta una consultoría o un puesto gastronómico.

Ese mix es la magia. Me encanta la idea de que una persona venga buscando un regalo en un stand de retail y acabe descubriendo un servicio profesional que necesitaba o disfrutando de una tapa. Esa mezcla refleja la vida real de nuestras calles. Estamos seleccionando los negocios con mucha pasión para que el visitante descubra una ciudad dinámica, creativa y amable.

El proyecto se ha presentado primero a las asociaciones locales. ¿Cuál es el objetivo de esta colaboración?

"O Balcón Atlántico" es un proyecto de ciudad. No queremos que sea algo puntual, sino una herramienta estable de dinamización. Presentarlo a las asociaciones nos permite escuchar sus necesidades y sumar visiones. Creemos firmemente en el poder del asociacionismo para fortalecer la economía local.

¿Qué le dirías a un negocio que esté valorando participar pero que tenga dudas?

Que lo vea como una oportunidad de salir de su entorno habitual y testar su propuesta ante un público nuevo. Hemos ajustado las tarifas para que la inversión sea razonable y ofrecemos un soporte logístico completo. Es un evento pensado por y para profesionales de aquí, muy conectado y con el objetivo de generar una dinamización real durante dos días.

Si tengo un establecimiento coruñés, empresa de servicios u hostelería y quiero participar, ¿aún estoy a tiempo?

Sí, estamos en pleno proceso de reserva. El compromiso anticipado asegura su espacio, asesoramiento y entrar en toda la campaña de comunicación que ya estamos lanzando. Queremos que el fin de semana del 7 de febrero todo el mundo en A Coruña y alrededores sepa que su cita está en el Mercado de San Agustín.

Para terminar, ¿con qué sensación te gustaría que salieran los visitantes ese fin de semana?

Con la sensación de que A Coruña es una ciudad increíblemente creativa y capaz. Me gustaría que se fueran a casa habiendo descubierto tres o cuatro sitios nuevos que ahora ya sienten como “suyos”. Y que consumir local no es un eslogan, es una elección que construye ciudad.