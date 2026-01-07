Comienzan las rebajas de invierno en las tiendas de Santiago: "Es mi día favorito del año"

El 7 de enero es un día marcado en el calendario. Para muchos supone la vuelta a la rutina después de las fiestas navideñas, para otros, en cambio, es un día especial: el inicio de las rebajas de invierno. Tras una temporada festiva marcada por recibir y comprar regalos, llega el momento de autorregalarse ese jersey o ese pantalón que no estuvo debajo del árbol estas Navidades, o también para devolver esos regalos de Papá Noel o Reyes Magos que no han acertado del todo con lo que se pedía en sus cartas.

Muchas tiendas ya han empezado hace semanas con descuentos online, pero hoy arrancan los descuentos en las tiendas físicas, como las del grupo Inditex, que han formado pequeñas colas en sus tiendas del Ensanche de Santiago a la hora de comprar, pero las primeras horas han sido calmadas.

Para Andrea es su "día favorito del año". Viene de Cacheiras para, primero, devolver los regalos que no acertaron ni Papá Noel ni los Reyes Magos, y luego "a gastar". Con la cesta en mente, ayer realizó su compra online en la que "compré todo" sin lamentar que ningún producto de su wishlist estuviese agotado. El dinero de las devoluciones de sus regalos irá para el día de hoy, "y si no me espero a las segundas".

Andrea está acompañada de su amiga María, vecina de Santiago, quien confiesa que ella viene "solo a mirar". "No tengo nada en la cesta, voy a dar un paseo y a mirar si cojo algo, un jersey o algo", explica.

Sin embargo, Sandra no tuvo la misma suerte que Andrea a quien se le agotó todo lo que quería. Cuando dieron las seis de la tarde, hora en la que empezaban las rebajas online en las marcas del grupo Inditex, Sandra "tenía la cesta preparada para darle a comprar", pero nada más empezar "ya estaba todo lo que quería agotado".

Aprovechará hoy para visitar las tiendas y a ver si encuentra sus favoritos y, además, también podrá probarlos en los propios establecimientos, "es lo bueno de venir físicamente, que te puedes probar las cosas y luego no tienes que volver para devolverlas".

Un grupo de amigas entrando en una tienda con rebajas Quincemil

Sara y Miriam vinieron ya a las diez de la mañana, hora a la que abrieron las tiendas. Han aprovechado para comprar ropa de invierno, y "algo de primavera" también. "He venido a comprar porque me hacía falta ropa", comenta Miriam. De igual modo, aprovecharán el dinero que les han regalado los Reyes Magos para gastarlo en sus compras.

Por otro lado, está David, que aprovechó este primer día de rebajas para cambiar los regalos de Reyes Magos, el mismo escenario que Rubén, quien comenta, entre risas, que "non estiveron moi acertados este ano" Sus Majestades. "Devolverei os regalos e gastareino nestas rebaixas", explica el joven vecino de Sar, aunque aclara también que "non veño con nada en mente, o que atope e vexa que me guste comprareino".