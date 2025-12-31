La noche de Fin de Año deja en A Coruña un gran ambiente en los mercados de la ciudad Quincemil

A pocas horas de despedir el 2025, los coruñeses apuran los últimos momentos para hacer las compras de última hora y tener todo a punto para la cena de Fin de Año. Está siendo una mañana tranquila, pero de gran actividad en los mercados de la ciudad, donde se ofrecen los últimos productos para las comidas y cenas de esta noche y de Año Nuevo.

Las placeras de la plaza de Lugo explicaban esta mañana que, pese a que mucha gente optó por reservar encargos de pescado y carne, también se están viendo compradores de última hora en busca de productos a buen precio. "Ayer fue un día muy bonito, vino muchísima gente. Fue un no parar. Hoy esperamos que sea así", comentan.

En las pescaderías, la merluza de pincho y el rape son dos de los productos más demandados para despedir el año. "La gente tiene muchas ganas de tomar pescado al horno porque ya venimos un poco llenos de las cenas festivas anteriores", señala entre risas Mercedes Rocha del puesto Pescados Filla de Luis.

El precio del rape ronda los 35 euros el kilo y la merluza se sitúa en torno a los 28 euros, mientras que otros pescados como la lubina puede adquirirse por unos 37 euros.

Por otro lado, en el marisco, las almejas y las centollas mantienen precios elevados, aunque, señalan, lejos de las cifras alcanzadas en Nochebuena. También los percebes, cuyo precio oscila de los 80 a 200 euros, dependiendo de su tamaño.

"Normalmente la gente llevaba mucha almeja, pero con la subida de su precio están prefiriendo llevar percebe, porque el coste es muy similar", explican desde Mariscos Aurora. "Las cigalas bajaron 10 euros con respecto a Navidad y las almejas las estamos vendiendo a 85 euros", apuntan desde Pescadería Ana.

Tampoco falta la carne

La carne es otro de los productos estrella para las comidas en estas fechas señaladas. "No estamos notando tanta afluencia como en Nochebuena, muchas personas prefieren comprar comida ya preparada, así que tenemos muchos encargos de lacón, jamón y carne asada", cuenta Vanessa de Carnicería Becerra. En este puesto, también, se está vendiendo muy bien el cochinillo, el cordero asado y los rollos rellenos de jamón.

Tampoco puede faltar el pollo, Patricia, de Pollería Tere, explica que en estas últimas horas llegan sobre todo muchos compradores indecisos, que se acercan a mirar qué productos les salen mejor de precio. "El pollo está resultando muy económico porque para mucha gente el precio no está tan elevado como comprar pescado", concluye.