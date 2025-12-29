¿Qué horarios tienen los comercios y supermercados en A Coruña en Nochevieja y Año Nuevo?

Muchas personas apuran sus compras hasta el último momento. Después de la Nochebuena y la Navidad, seguro que para esta Nochevieja ya lo tienes todo listo, pero por si acaso notas que falta un ingrediente esencial, en Quincemil te informamos sobre cuál es el horario que tendrán los supermercados y comercios en A Coruña este 31 de diciembre y 1 de enero.

Para que no te encuentres con el cartel de 'Cerrado' y se te fastidie el fantástico menú que habías preparado, presta mucha atención. La mayor parte de los supermercados y centros comerciales coruñeses adelantan su cierre para que sus trabajadores también puedan disfrutar con sus familias y amigos. Además, el día de Año Nuevo muchos cerrarán sus puertas.

¿Hasta qué hora abren los supermercados y comercios en Nochevieja?

El día de fin de año, los supermercados y centros comerciales de A Coruña adelantan su horario de cierre para que los empleados puedan disfrutar de la festividad junto a sus familiares y amigos. Las tiendas de Inditex, así como Mango, cerrarán sus puertas a las 18:00 horas de la tarde.

Los centros comerciales de la ciudad y de su área metropolitana también echarán el cierre antes de lo habitual. En la mayoría de los casos, el horario de cierre será a las 20:00 horas, aunque los establecimientos situados en su interior comenzarán a cerrar a partir de las 18:00 horas.

En cuanto a las cadenas de supermercados, permanecerán abiertas hasta determinadas horas para facilitar la compra de ese ingrediente estrella que quizá olvidaste a última hora. Aunque lo más recomendable es llegar al 31 de diciembre con todo preparado, estos son los horarios de los supermercados de A Coruña.

Mercadona

Mercadona abrirá con horario especial el día de Nochevieja. Los diferentes establecimientos de la ciudad abrirán de 09:00 a 19:00 horas, excepto el situado en el interior del centro comercial Marineda City que abrirá a las 10:00 horas, coincidiendo con la apertura del centro comercial, y cerrará también a las 19:00 horas.

Por su parte, el 1 de enero, día de Año Nuevo, todos los Mercadona de A Coruña permanecerán cerrados.

Carrefour

Los Carrefour de A Coruña abren en Nochevieja de 09.00 a 19:00 horas. El festivo 1 de enero cierran. No obstante, algunos de sus formatos Express permanecerán abiertos en su horario habitual, por lo que lo más recomendable es consultarlo en tu tienda de confianza con el fin de evitar imprevistos. Del mismo modo, algunos de estos establecimientos abrirán el día de Año Nuevo.

Gadis

Supermercados Gadis en A Coruña abrirá sus puertas hasta las 20:00 horas. No obstante, lo ideal es consultarlo en tu tienda de confianza para no encontrarte con el cartel de 'Cerrado' y así realizar tus compras con tranquilidad. Como en los casos anteriores, el Día de Año Nuevo cerrarán sus puertas al público.

Dia

Los supermercados Dia abrirán en horario especial, pero te recomendamos que consultes el horario específico de tu tienda más cercana, ya que algunos permanecerán abiertos hasta las 15:00 horas y otros hasta las 18:00 horas. En todos los casos, el 1 de enero permanecerán cerrados.

Froiz

Los Froiz de la ciudad herculina abrirán sus puertas en horario especial. Lo harán hasta las 20:00 horas. Por su parte, también cerrarán sus puertas el día de Año Nuevo.

Familia

Este 31 de diciembre podrás hacer tus compras en Autoservicios Familia. Las tiendas de A Coruña abrirán de 09:00 a 19:30 horas. El día 1 de enero cerrarán por la festividad de Año Nuevo.

Eroski y Eroski Rapid

La tienda Eroski Rapid de Juan Flórez cierra sus puertas el día de Nochevieja a las 20:00 horas y permanecerá cerrada en Año Nuevo. Por otra parte, el horario de las tiendas Eroski puede cambiar según cada comercio, aunque todas abrirán por la tarde, hasta las 19:00 o 21:45 horas. Además, algunas de ellas también abrirán al público el festivo 1 de enero.

Claudio Express

Los Claudio Express de A Coruña abrirán con su horario habitual tanto en Nochevieja como en Año Nuevo. Aun así, este horario podría sufrir modificaciones, por lo que se recomienda confirmarlo directamente con tu supermercado habitual.

Lidl

Las dos tiendas Lidl de A Coruña abrirán en horario especial hasta las 19:00 horas. El día 1 de enero permanecerán cerradas por Año Nuevo.

Alcampo

El supermercado Alcampo de A Coruña también abrirá el 31 de diciembre.

Coviran

El horario de los supermercados Coviran varía según el establecimiento dentro de la ciudad, por lo que conviene revisar la información específica de cada tienda. De este modo, podrás evitar encontrarte con el aviso de 'Cerrado' y asegurarte de que ningún imprevisto arruine la planificación de tu menú navideño.

Supeco

El Supeco de la calle Manuel Murguía abrirá en horario especial de 09:00 a 19:00 horas el miércoles 31 de diciembre. Por su parte, también permanecerá cerrado el festivo 1 de enero para celebrar el Día de Año Nuevo.

Spar Express

Las tiendas Spar Express no han anunciado grandes cambios de horario durante estas fechas y estarán abiertas tanto en Fin de Año como en Año Nuevo. El situado en la Avenida del Ejército ha informado de que el 31 de diciembre adelantará su cierre a las 20:00 horas y en Año Nuevo de 13:00 a 22:30 horas.

El resto de supermercados podrían abrir ambos días hasta las 23:00 horas, pero se recomienda consultarlo.

Mercado de Elviña

Los negocios situados en el interior del Mercado de Elviña abrirán sus puertas el día de Nochevieja hasta las 17:00 horas, si bien es cierto que por el alto volumen de encargos durante estas fechas, algunos de ellos pueden alargar el cierre.