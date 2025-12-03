El supermercado ecológico Veritas aterriza en Galicia: abre una tienda en Marineda City, en A Coruña

La cadena de supermercados ecológicos Veritas abrirá su primer punto de venta en A Coruña, en el centro comercial Marineda City, este jueves 3 de diciembre. La compañía llega de esta forma por primera vez a Galicia tras 23 años de trayectoria como líder en España en compromiso con la salud de las personas y la sostenibilidad.

Esto supone un paso adelante en el plan de expansión de la compañía, que con esta nueva apertura sumará nueve nuevas tiendas en este 2025. Y ya de cara a 2026, Veritas prevé abrir dos nuevos puntos de venta en la provincia de A Coruña para que sus productos agrícolas cultivados sin abono ni pesticidas de síntesis química lleguen a los gallegos.

Toda la oferta de alimentos en Veritas cuenta con certificación ecológica, es sostenible y socialmente justa. Destacan las más de 550 referencias de marca propia, una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y un precio muy competitivo. La compañía llega a Galicia con una apuesta decidida por el producto de proximidad, con proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras.

Esta nueva apertura, además, generará ocho puestos de trabajo, que mayoritariamente ocuparán personas de municipios próximos. La nueva tienda, ubicada en la planta 0 del centro comercial de Marineda City (Estrada Baños de Arteixo, 43), tiene una superficie de más de 250 metros cuadrados y cuenta con parking gratuito dentro del propio centro comercial.

Como servicio complementario al supermercado, además de la panadería de libre servicio, también contará con servicio de compra online, Click & Collect y envío a domicilio. El horario de atención al público será de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado, adaptándose a los horarios propios del centro comercial.