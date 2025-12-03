El supermercado ecológico Veritas abre una tienda en Marineda City, en A Coruña.

El supermercado ecológico Veritas abre una tienda en Marineda City, en A Coruña.

Ofrecido por:

Comercio

El supermercado ecológico Veritas aterriza en Galicia: abre una tienda en Marineda City, en A Coruña

El nuevo punto de venta se inaugurará este jueves y contará con productos frescos de proveedores de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras

Te puede interesar: Estos son los domingos y festivos que abrirá Marineda City, en A Coruña, esta Navidad 2025

Publicada

La cadena de supermercados ecológicos Veritas abrirá su primer punto de venta en A Coruña, en el centro comercial Marineda City, este jueves 3 de diciembre. La compañía llega de esta forma por primera vez a Galicia tras 23 años de trayectoria como líder en España en compromiso con la salud de las personas y la sostenibilidad.

Encendido de las luces de Navidad 2025 en Marineda City.

Esto supone un paso adelante en el plan de expansión de la compañía, que con esta nueva apertura sumará nueve nuevas tiendas en este 2025. Y ya de cara a 2026, Veritas prevé abrir dos nuevos puntos de venta en la provincia de A Coruña para que sus productos agrícolas cultivados sin abono ni pesticidas de síntesis química lleguen a los gallegos.

Toda la oferta de alimentos en Veritas cuenta con certificación ecológica, es sostenible y socialmente justa. Destacan las más de 550 referencias de marca propia, una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y un precio muy competitivo. La compañía llega a Galicia con una apuesta decidida por el producto de proximidad, con proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras.

Esta nueva apertura, además, generará ocho puestos de trabajo, que mayoritariamente ocuparán personas de municipios próximos. La nueva tienda, ubicada en la planta 0 del centro comercial de Marineda City (Estrada Baños de Arteixo, 43), tiene una superficie de más de 250 metros cuadrados y cuenta con parking gratuito dentro del propio centro comercial.

Como servicio complementario al supermercado, además de la panadería de libre servicio, también contará con servicio de compra online, Click & Collect y envío a domicilio. El horario de atención al público será de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado, adaptándose a los horarios propios del centro comercial.