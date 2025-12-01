ExpoConvento vuelve esta semana a A Coruña con novedades desde Murcia, Santiago y Sobrado

Las luces ya brillan en A Coruña, en María Pita se ha instalado el mercado navideño y los patinadores disfrutan en la pista del Muelle de Batería, pero para que se acerque la Navidad falta uno de los clásicos de la ciudad, que se celebra esta semana del 3 al 8 de diciembre: ExpoConvento.

Esta feria del dulce monacal arrasa cada año y esta decimoquinta edición tendrá lugar del 3 al 8 de diciembre donde siempre, en el local parroquial de la iglesia de los Capuchinos, en el número 71 de Federico Tapia. En años anteriores la feria del dulce ha terminado antes de tiempo por agotarse las existencias, y este año pocos dudan de que sucederá lo mismo.

Este pequeño mercado de dulces artesanales hechos por monjas y monjes en sus conventos reúne a productores de toda la geografía española, no solo de Galicia. Algunos de los nuevos conventos que se estrenan este año, según ha ido adelantando la organización, son los monjes Cistercienses de Sobrado, que hacen dulce de leche, y los Carmelitas Contemplativos de Santiago de Compostela, con unas galletas "hechas en oración". También se estrenan en el evento las Dominicas de Murcia.

Cartel de Expoconvento 2025

50 conventos de toda España, y también hay licores

En total, alrededor de 50 conventos de toda España venderán sus productos durante esta semana en A Coruña, y no solamente dulces y tartas, sino también otras elaboraciones artesanales, como licores. Otra de las novedades de este año es la presencia de las bebidas hechas por los monjes del Monasterio de Oseira, en Ourense.

La feria venderá también bizcochos marroquíes elaborados por las Concepcionistas de Osuna en Sevilla, que los organizadores consideran "el dulce más codiciado de toda la repostería monacal". Además, habrá productos sin azúcar, sin lactosa, sin gluten o integrales para que todo el mundo pueda disfrutar de esta deliciosa repostería artesanal.

La feria abrirá del miércoles 3 al lunes (festivo) 8 de diciembre, en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.