Parque Ferrol celebra su aniversario con Uxía Lambona e a Banda Molona y un regalo para todos

El Centro Comercial invita a toda la comarca a celebrar su 12 cumpleaños el sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas con un concierto lleno de ritmo. De regalo, todos los asistentes recibirán una taza personalizada como recuerdo conmemorativo del aniversario

Parque Ferrol cumple años y quiere celebrarlo por todo lo alto. El próximo sábado 15 de noviembre, a las 18:00 horas, el centro comercial invita a vecinos de Ferrol y de toda la comarca a disfrutar de una gran fiesta con música en directo, regalos y diversión para toda la familia.

El plato fuerte será el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona, una de las formaciones más queridas del panorama musical gallego. Con su energía, humor y canciones que hacen bailar a niños y mayores, el grupo promete llenar de ritmo y alegría la celebración del 12º cumpleaños de Parque Ferrol.

Además, todos los asistentes recibirán una taza personalizada, un recuerdo exclusivo con el que el centro comercial quiere agradecer la fidelidad de sus visitantes durante todos estos años.

“Parque Ferrol es un punto de encuentro para las familias, y nuestro aniversario es la oportunidad perfecta para celebrarlo juntos, compartiendo música, diversión y buenos momentos”, señalan desde la gerencia del centro.

La cita promete ser inolvidable, con un ambiente festivo único en la ciudad y planes pensados para disfrutar en familia.