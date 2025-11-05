Más de 480 establecimientos de A Coruña en los que utilizar el Bono Activa Comercio: descuentos hasta 30 euros

Desde este miércoles, 5 de noviembre, se puede descargar y utilizar en Galicia el Bono Activa Comercio a través de este enlace. Cada usuario podrá descargar un único bono, que constará de un código QR que deberá enseñar en cualquier establecimiento adherido a la campaña.

Se trata de una nueva edición que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha con el objetivo de ayudar a los pequeños comercios de cara a la campaña navideña. Esta nueva edición tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros con la previsión de llegar a movilizar 8,5 millones de euros en el comercio local.

Bono Activa Comercio

Bono Activa Comercio.

El crédito estará disponible hasta que se agote y, en esta ocasión, se reinscribirán automáticamente los comercios que ya participaron en la última campaña, realizada en junio. En aquella edición, con un presupuesto también de 2,5 millones de euros, los bonos se agotaron en apenas dos días y medio.

Los establecimientos que ya formaron parte de la primera convocatoria de este año no tendrán que volver a registrarse, lo que permitirá agilizar los trámites. Por su parte, los negocios que aún no se hayan adherido podrán hacerlo hasta el 15 de diciembre o hasta que se termine el crédito asignado.

Dada la rapidez con la que se suelen terminar estos bonos, es conveniente que, si tenías pensado realizar alguna compra, lo utilices lo antes posible con el fin de evitar quedarte sin la rebaja.

Establecimientos adheridos en A Coruña

Cada bono ofrece hasta 30 € de descuento para compras en los comercios adheridos. Desde hoy a las 09:00 horas, los consumidores podrán descargarlo en www.bonoactivacomercio.gal y usarlo mediante un código QR.

Los descuentos se aplican así:

5 euros en compras de 20 a 29,99 euros

10 euros en compras de 30 a 49,99 euros

15 euros en compras de 50 euros o más

Cada persona puede obtener solo un bono, válido hasta que se agote el presupuesto total de 2,5 millones de euros. Hasta el momento y teniendo en cuenta que los comercios pueden adherirse hasta el 15 de noviembre, ya hay más de 6.700 en toda Galicia.

En la misma web puedes consultar todos los establecimientos de A Coruña que forman parte de esta edición. Por ahora, ya son más de 480 locales los que se han unido para ofrecer sus productos y servicios a los clientes, divididos en estos sectores: