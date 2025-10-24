Estas son las tiendas que estrena Marineda City, en A Coruña, este viernes: moda, hogar, deporte y más

Cuando llega el momento de renovar el armario, muchas personas optan por desplazarse a Marineda City. Este centro comercial de A Coruña, el más grande de la ciudad, ofrece todo tipo de tiendas, desde moda y calzado hasta muebles y otros accesorios.

Por si fuera poco, la ampliación de Marineda City ya es una realidad. Este viernes 24 de octubre se inauguran un total de 24 tiendas, 4 establecimientos de restauración y 1 de ocio, ampliando su oferta para satisfacer la creciente demanda.

Estas son las tiendas que estrena Marineda City este viernes

Ya es oficial: Marineda City estrena este viernes el espacio que dejó El Corte Inglés. Tras meses de reformas, el centro comercial, propiedad de Merlin Properties, inaugura un atrio espectacular, nuevas zonas verdes y de descanso, y numerosos establecimientos.

En este marco, más de una veintena de marcas han desembarcado en este espacio, sumándose a la oferta comercial, de restauración y ocio de Marineda City. Pero, ¿cuáles son? Te lo contamos a continuación.

Las nuevas tiendas del centro comercial se pueden visitar desde este mismo viernes, durante el horario habitual de Marineda City. Las marcas que se han instalado en este espacio responden a todo tipo de necesidades: no faltan tiendas de moda, hogar, alimentación y mucho más.

Destaca la amplia oferta de marcas de moda que se suman a la propuesta de Marineda City. Entre ellas están: Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punto Roma, Joma, Fútbol Emotion, Sprinter y JD Sports, además de Half Price, el outlet de marcas de ropa y calzado premium.

En lo que respecta a hogar, llegan a Marineda City las cadenas MGI, JYSK y Oh'Gar. Además, se instalan en este espacio Guaw, tienda especializada en mascotas, la firma de cosmética y perfumería Druni, Multiópticas, el nuevo local de La Casa de las Carcasas y Primaprix.

En las próximas semanas abrirán los supermercados Mercadona y Veritas, el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin y el establecimiento de productos electrónicos CeX. También se incorporará la tienda de colchones y productos de descanso BED's.

Además, Estrella Park Aventura se convertirá en 2026 en el centro de ocio familiar más grande de Galicia, con una superficie comercial que superará los 7.000 metros cuadrados.

Esta es la lista completa de las nuevas tiendas de la ampliación de Marineda City:

BED's

CeX

Druni

Fútbol Emotion

Guaw

Half Price

JD Sports

Joma

JYSK

K-Tuin

Kiabi

La Casa de las Carcasas

Mango

Mercadona

MGI

Multiópticas

Oh'Gar

Pepco

Primaprix

Punto Roma

Scalpers

Sprinter

Teen

Veritas

