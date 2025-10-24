Indignación en los comercios de A Falperra al recibir una partida menor con la modificación presupuestaria de A Coruña

La Asociación de Vecinos y Comerciantes de A Falperra ha expresado este viernes en un comunicado su indignación ante el nuevo reparto de fondos del Concello entre las asociaciones comerciales. Tras la disolución de la Federación Unión de Comercios Coruñeses (FUCC) la partida antes destinada a este ente se reparte ahora entre diez agrupaciones de la ciudad, según lo acordado en la última Xunta de Goberno Local celebrada este miércoles.

Entre las asociaciones seleccionadas se encuentra la de A Falperra, aunque con este nuevo reparto ve reducida su partida a la mitad en relación al 2024. Esto ha provocado indignación entre los comerciantes que critican que esta decisión perjudica "de manera injusta y premeditada a nuestra Asociación y, por lo tanto, a nuestro barrio".

La FUCC entró en concurso de acreedores, el pasado mes de mayo, tras una inspección de la Xunta, un asunto que corresponde directamente a la Consellería de Emprego. Esta situación motivó su disolución y, consecuentemente, la derogación del convenio entre la Federación y el Concello por el que se otorgaban 75.000 euros para actividades de dinamización comercial.

Hasta ahora, la FUCC gestionaba estos fondos asignando una partida a cada asociación, que previamente debía entregar un proyecto de actividades a desarrollar en el barrio, siendo este aprobado por la propia Federación y el Concello. El mismo convenio establecía, según recuerdan desde A Falperra, que cada asociación recibiría al menos 6.000 euros y que estos podrían incrementarse en hasta 2.000 euros si sobraban fondos. El año pasado, este barrio recibió 7.000 euros en total.

Con la modificación presupuestaria y los cambios en las partidas para una decena de asociaciones de la ciudad como beneficiarias, en A Falperra ven esta decisión como una ruptura de "ese reparto igualitario", dando lugar a una distribución "totalmente discrecional".

Mientras que asociaciones como la del Obelisco, la de Os Mallos o la de Soho Orzán reciben las mayores partidas, de entre 9.500 y 10.000 euros, otras reciben cantidades menores como la de Oza o la de Ciudad Escolar, Labañou, Riazor, ambas con 6.500 euros, o A Falperra, que es la que cuenta con una partida menor situada en 3.500 euros y siendo la única por debajo de los 6.000 euros.

"No queremos decir que las demás asociaciones no merezcan esa subvención, pero queremos expresar nuestra indignación hacia la decisión tomada unilateralmente por Inés Rey, discriminando de una manera evidente a nuestra Asociación", critican.

Ante esta situación, piden explicaciones al Concello y que la alcaldesa "reconsidere su postura y rectifique".