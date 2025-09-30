Marineda City, en A Coruña, estrenará su ampliación el viernes 24 de octubre

La apertura al público del nuevo espacio comercial de Marineda City, en A Coruña, ya tiene fecha: el 24 de octubre. Los visitantes podrán descubrir desde ese viernes la nueva zona del centro comercial propiedad de MERLIN Properties: tiene un atrio espectacular, nuevas zonas verdes y de descanso y multitud de establecimientos nuevos para hacer compras y disfrutar de sus terrazas.

El proyecto cuenta con más de una veintena de marcas confirmadas que se unirán a la oferta comercial, de restauración y de ocio del centro comercial de referencia en Galicia. Con la apertura de este espacio, Marineda City prevé generar 800 nuevos empleos directos e indirectos, según informa a través de un comunicado.

Estas son, por sectores, las marcas que se ubicarán en el nuevo espacio de Marineda City:

Alimentación : Mercadona, Primaprix y Veritas

: Mercadona, Primaprix y Veritas Moda : Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter y JD Sports, además de Half Price, el outlet de marcas de ropa y calzado premium

: Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter y JD Sports, además de Half Price, el outlet de marcas de ropa y calzado premium Hogar : la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh'Gar; y la tienda especializada en mascotas Guaw

: la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh'Gar; y la tienda especializada en mascotas Guaw Sector multimedia : el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin: el establecimiento de productos electrónicos CeX; y el nuevo local de La Casa de las Carcasas

: el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin: el establecimiento de productos electrónicos CeX; y el nuevo local de La Casa de las Carcasas La firma de cosmética y perfumería Druni

Multiópticas

Ocio y restauración: Starbucks, Vicio, Bombon Boss y VIPS. Además, Estrella Park Aventura, cuya apertura está prevista para 2026, se convertirá en el centro de ocio familiar más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial

Más de 30.000 euros en premios

Marineda City celebrará la puesta en marcha de su ampliación. Lo hará del 27 de octubre al 8 de noviembre con una gran acción promocional con la que repartirá 30.000 euros en premios entre sus clientes: podrán ganarlos a través de diferentes sorteos, tarjetas regalo, smartphones y hasta un año de compras gratis en Marineda, entre otras sorpresas.

Además, en las redes sociales del centro comercial, días antes de gran apertura se realizará un sorteo en el que un grupo selecto de ganadores tendrá la oportunidad de conocer en exclusiva el nuevo espacio de Marineda antes de que se abra al público.