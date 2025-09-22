Una científica española tiene la fórmula para recuperar la firmeza

Se trata de un sérum que consigue una piel más firme y elástica en 4 semanas y ahora hasta el 5 de octubre lo podemos conseguir con un 50% de descuento en A Coruña

Contenido patrocinado

Vivimos en la era del ya: lo veo ya, lo leo ya, lo quiero ya. Y cada vez son más los españoles que esperan conseguir cosméticos que les proporcionen resultados visibles casi al instante. Por suerte, existen firmas como Sibari Republic, que han revolucionado la industria cosmética gracias a sus fórmulas súper efectivas demostradas por laboratorios españoles.

Esta marca se ha convertido en una de las más virales del país gracias a las fórmulas de sus serums. Ahora la firma española vuelve con el Serum Collagen, un sérum de colágeno natural que consigue un 66% de piel más elástica y un 63% más firme en solo 28 días.

Además, y con motivo de la apertura de su pop-up en A Coruña, este producto y todo el resto de la gama collagen, se podrá conseguir al 50% hasta el 5 de octubre o fin de existencias tanto en su tienda física de la calle Juan Flórez 83, en A Coruña como en su web con el código: 50QUINCEMIL.

Tras la fórmula de este sérum que recupera la firmeza y elasticidad pérdidas, se encuentra toda una experta en cosmética y dermofarmacia que también es doctora en Biología. Es española, se llama María Moneo y es la responsable de I+D+i de Sibari Republic.

Su largo bagaje en empresas del sector cosmético de varios continentes la ha llevado a crear la segunda línea más vendida de la firma: la colección Collagen, enfocada precisamente en mejorar una de las principales preocupaciones de las pieles más maduras: la firmeza y el descolgamiento de la piel.

"El colágeno es la principal estructura que tiene nuestra piel para que se vea firme y lisa. A partir de los 30 años, la cantidad y la calidad de las fibras de colágeno que produce nuestro cuerpo disminuyen, provocando que nuestra piel pierda firmeza y comiencen a aparecer las primeras arrugas y la flacidez", explica la doctora.

Además, según nos ha contado Moneo, el exposoma, es decir, la constante exposición a factores externos como la radiación solar, el tabaco, el estrés o incluso la polución a los que nos vemos expuestos, provoca el deterioro de esta proteína, acelerando la aparición de estos signos de forma más temprana.

Para frenar este proceso y conseguir todo un efecto de lifting sin pasar por quirófano, es necesario contar con productos tan efectivos como los de Sibari Republic. El producto más destacado de la línea de firmeza es el Serum Collagen, ahora disponible a solo 60 euros en vez de a su precio habitual de 120 euros, tanto en su tienda efímera en la calle Juan Flórez 83, como en su web introduciendo el cupón 50QUINCEMIL.

Este ultraconcentrado combina colágeno con activos exclusivos para crear la fórmula maestra que está enamorando a todos los españoles. "La fórmula de este sérum combina colágeno hidrolizado para compensar el déficit que pueda tener nuestra piel, mientras que el extracto de shiitake estimula la síntesis natural de colágeno y protege las fibras existentes. Esta sinergia no solo mejora la cantidad de colágeno, sino también su calidad, consiguiendo resultados de tipo lifting tanto a corto como a largo plazo", aclara la responsable de I+D+I de Sibari Republic.

Esta combinación única de activos consigue resultados que parecen mágicos. Además, y gracias a extractos clave como el Bakuchiol, similar al retinol, pero de carácter natural, este producto también tiene propiedades despigmentantes que hacen que el rostro se vea más luminoso y lleno de vida. La verdad, que se trata de una línea perfecta para restaurar la piel y dejar atrás esos signos de la edad provocados por diferentes factores de la vida.

Teniendo en cuenta todos estos factores, Moneo decidió crear una innovadora línea de productos compuesta por cuatro formulaciones clave que se centran en el poder del colágeno hidrolizado para recuperar la firmeza perdida y revertir el paso del tiempo. Esta línea está compuesta por 4 productos: un serum, una crema de día, una de noche y un contorno, se podrá conseguir a mitad de precio solo hasta el 5 de octubre en Juan Flórez 83 en A Coruña o aplicando el cupón 50QUINCEMIL en la web de la marca.

Como veis, apostar por Sibari Republic es apostar por una marca que pone en valor todo el talento español para fabricar la mejor cosmética con resultados probados en tiempo récord. No perdáis la oportunidad de probar sus estupendos productos que se fabrican a pocos kilómetros de Galicia y aprovechad que están al 50% para llenar vuestro neceser con lo mejorcito del mercado.