Marineda Business Center, en A Coruña, obtiene el certificado de sostenibilidad Breeam

Marineda Business Center, el edificio de oficinas situado en el conjunto Marineda City, ha obtenido la certificación Breeam En Uso con la calificación de "Muy bueno" tanto para el inmueble como en lo que se refiere a la gestión del mismo. El espacio se convierte así en el primer edificio de oficinas en Galicia en recibir este doble reconocimiento.

Se trata de uno de los sellos de sostenibilidad más exigentes a nivel internacional para inmuebles ya operativos, reconociendo el compromiso de Marineda Business Center con una gestión responsable del edificio, su eficiencia ambiental y el bienestar de las personas que trabajan en él. Este hito representa, por tanto, un avance significativo en la promoción de espacios de trabajo más responsables, eficientes y comprometidos con el entorno.

La certificación valora múltiples dimensiones más allá de la eficiencia energética, incluyendo consumo y gestión del agua, tratamiento de residuos, la emisión de contaminantes o la salud y bienestar de los usuarios de este inmueble de más de 14.000 m 2 ; generando al mismo tiempo importantes beneficios socioeconómicos para todas las personas implicadas en el ciclo de vida de este edificio.

"La obtención de este prestigioso certificado supone un reto para nuestro edificio. Se trata de seguir en la dinámica de incrementar los estándares de calidad y bienestar para las personas y empresas que forman parte de Business Center y su entorno. Además, significa un potencial ahorro de costes y los procedimientos implantados responden plenamente a los criterios éticos y de responsabilidad social corporativa que promueve la propiedad del edificio”, afirma Gabriel Nieto, director de Starco Invest, presidente de la comunidad de propietarios de este inmueble.

Para Mara R. Hermida, responsable de Desarrollo Técnico de Breeam, "que Marineda Business Center haya obtenido la certificación Breeam En Uso con calificación Muy bueno no solo acredita la eficiencia ambiental del inmueble, sino también la calidad de un modelo de gestión que integra criterios sociales, económicos y de salud. Es, por tanto, un ejemplo de cómo la aplicación de estándares de sostenibilidad puede generar valor añadido para empresas, trabajadores y, en consecuencia, para el conjunto de la sociedad".

Incorporación de Chubb Iberia

La obtención de esta certificación se produce en un momento de expansión para el edificio. Tras la reciente incorporación de Chubb Iberia, empresa líder en seguridad electrónica y protección contra incendios, Marineda Business Center alberga actualmente un conjunto de empresas de referencia: entre ellas, CaixaBank, Repsol, Deloitte, Esco, Grupo Oesía, Denodo, Scan Global Logistics (SGL Group), Health in Code y Sensormatic. En las tres plantas de este vanguardista y versátil edificio de oficinas, trabajan actualmente alrededor de 500 personas.

Con los últimos equipamientos tecnológicos y con acceso directo a pie desde la plaza peatonal exterior del complejo y desde el parking privado propio, Marineda Business Center ofrece soluciones flexibles de espacio y terrazas privadas vinculadas a las oficinas. Estas condiciones contribuyen a la calidad de la experiencia laboral dentro del complejo. En actualidad quedan únicamente disponibles unos 3.700 m 2 para alquilar.