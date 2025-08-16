La evolución hostelera de la calle Real de A Coruña: "Le viene muy bien el servicio 'take away'"

Acceso a la cafetería Starbucks de la calle Real de A Coruña, con productos para consumir en el local y para llevar. Quincemil

Si preguntamos a un coruñés cuál es la calle de la ciudad con más comercios, probablemente responda que es la calle Real. En pleno centro peatonal, entre la Marina y San Andrés, es por tradición el núcleo comercial del casco urbano de A Coruña.

Desde mucho antes de que abriesen los grandes centros comerciales en barrios periféricos, los coruñeses iban a comprar, y a pasear, a la calle Real, donde encontraban ropa, calzado, lencería, complementos, joyas, juguetes, libros y medicamentos en más de medio centenar de tiendas.

Con el paso de los años, aparecieron negocios para atender nuevas demandas (perfumería, ropa y artículos deportivos, un centro óptico, telefonía móvil), así como bazares con variedad de productos.

La hostelería y otros establecimientos de alimentación eran contados hace décadas: el clásico Kirs, relevado luego por el Café Central y más tarde por el Caffé Vecchio (hoy Hemingway), que cambió de lado en la propia calle, Bonilla a la Vista, Granier, un McDonald’s.

Hace diez veranos la oferta hostelera y de alimentación de la calle Real era escasa, se limitaba a cinco locales: el Central, Granier, Fresa y Chocolate, Bonilla y Chocolat Factory.

Paseantes por la calle Real. Quincemil

En la actualidad, con la reciente apertura de una cafetería de la franquicia Starbucks donde antes había una oficina bancaria, se triplica: hay 15 bajos o edificios ocupados por el sector. En breve abrirá el 16, un local de comida turca.

De aquellos negocios, resisten todos salvo Chocolat Factory, y el bajo del Central lo ocupa otra propuesta hostelera y en el de Granier está la pastelería La Coruña. En la última década han aparecido al menos una docena más, aunque algunos cerraron.

Los comercios siguen siendo mayoría en la calle Real, aunque buena parte pertenecen a cadenas: sin contar los dos locales de las galerías Centro Real que dan a esta calle, hay 58 abiertos (incluidos negocios de productos estéticos o compra y venta de oro y joyas) y siete bajos cerrados sin uso, alguno con obra, donde en el pasado se vendía ropa o calzado.

Nuevos proyectos, negocios de siempre

Si la calle Real es también una tradicional vía céntrica para pasear, se puede hacer compras y consumir comida o bebida sin necesidad de sentarse en un bar o restaurante. El servicio take away (para llevar) lo ofrecen los últimos negocios del sector en abrir, como Starbucks.

También Buen Rollo, abierto hace dos meses, especializado en pasteles dulces y salados. Fabián Álvarez admite que él y su esposa, Génesis Medina, vieron la oportunidad y "se arriesgaron" en pleno centro de A Coruña.

Fabián Álvarez delante de su negocio en la calle Real, Buen Rollo. Quincemil

"Llegamos a España hace seis años y en la calle Real vimos que la gente paseaba por aquí, pero si tenía un antojo de dulce o bocadillo tenía muy poco donde elegir, salvo las heladerías en verano. Creo que en una calle como esta queda muy bien el servicio de take away: vas comiendo mientras paseas y ves comercios", explica Álvarez.

El presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña, Héctor Cañete, rebaja el optimismo que podría causar la proliferación de locales hosteleros en una arteria comercial como es la calle Real. Hay aperturas, tantas o más que cierres.

"El comercio online ha hecho daño al comercio tradicional, que cierra locales, y estos los aprovecha la hostelería para abrir un negocio. Pero ojo, los negocios de hostelería también cierran, menguan en la ciudad. Cuando abre uno nuevo en el centro es más vistoso, llama más la atención", matiza Cañete.

Carolina Carrillo representa a los comerciantes de Zona Obelisco. Es una de las propietarias de Luna Lunera, negocio abierto en 1992 especializado en ropa y complementos para bebés, de los pocos de la calle que no es franquicia. Da la bienvenida a la hostelería en la calle Real, pero rebaja el optimismo respecto a la supervivencia del pequeño comercio en el centro urbano.

Carolina Carrillo, una de las propietarias de Luna Lunera, en su tienda de la calle Real. Quincemil

"Hay cadenas que se pueden permitir estar en bajos con alquileres que me parecen abusivos, pero el verdadero comercio tradicional que cuida de su negocio y atiende al cliente quedamos muy pocos. Y ahora, con la reforma de Los Cantones, no se pueden pedir unas rentas tan altas mientras se nos limita el tránsito de peatones y coches", expone la presidenta de Zona Obelisco.

"Nos planteamos salir del centro porque es inasumible, pero seguimos porque nos gusta el turismo y creemos que si estuviéramos en otra calle no tendríamos los mismos beneficios. Toco madera", reflexiona Carrillo, que reclama más ayudas públicas para el comercio local.

La oferta hostelera y gastronómica

Starbucks es el más reciente inquilino hostelero de la calle Real. Le acompañan los restaurantes Buenasuegra y A Mundiña y las cafeterías Hemingway y Bonilla. Dulces, helados y refrescos los ofrecen Fresa y Chocolate, Xiana y American European Market.

Bocadillos de jamón, empanadillas argentinas y pizza (más comida para llevar) corren a cargo, respectivamente, de Casa Cerralbo, Mía’s y A Rubia Enxebre. Los pasteles de La Coruña completan la oferta.

Dos negocios con servicio 'take away' en la calle Real. Quincemil

Otras dos aperturas recientes fueron el local de comida asiática Soy Sushi, en el reformado bajo que en su día ocupó McDonald’s, y Buen Rollo, que tras abrir hace más de un año en Ramón Cabanillas (Os Mallos) también lleva sus dulces y bebidas a un pequeño establecimiento de la calle Real. En las próximas semanas abrirá el local de comida turca Kapadokya.

La Botica Encantada, un proyecto que mezclaba hostelería y magia en el bajo de la antigua farmacia Europa, cerró este año tras una breve etapa de actividad. También el viejo Cine París, que tras un largo periodo como tienda de moda se reconvirtió en local de ocio nocturno y eventos culturales, aunque está en preparación en la misma ubicación otro proyecto hostelero, uno más para una calle que seguirá sin perder su histórica tradición comercial.