El bazar de Os Mallos, en A Coruña, donde "se da continuidad al legado comercial familiar"

En el bazar Puerta del Sol el sol baña la puerta durante buena parte del día, por eso se llama así. "Ahora también, pero sobre todo cuando los edificios de antes eran más bajos", matiza su fundador desde una esquina del cruce de la avenida dos Mallos y la ronda de Outeiro en A Coruña.

Antonio Cerdeira Castro abrió allí su negocio en 1967. Su familia, natural de Silleda (Pontevedra), siempre tuvo "espíritu comercial", apunta su hijo Héctor, y él se movió por las ferias de un lado a otro. Entre los 17 y los 30 años vivió emigrado en Venezuela y al regresar a España se casó, se instaló en Os Mallos y abrió Puerta del Sol porque el comercio lo llevaba en la sangre.

Exterior de Puerta del Sol, entre la avenida de Os Mallos y la ronda de Outeiro. Quincemil

Cuando hace falta algo en el hogar se puede encontrar en Puerta del Sol: utensilios de cocina, menaje y vajilla, algunos artículos de ferretería, lámparas e iluminación, grifos, radios, linternas, electrodomésticos, pilas, almacenaje, relojes de pared...

Parte de esta mercancía se ha vendido siempre en el bazar, otra parte la ha incorporado Héctor Cerdeira desde que en septiembre de 2024 se encargó de la gestión para atender a otras necesidades. Su padre, de 88 años, decidió entonces jubilarse de una vez por todas, "aunque viene todos los días a hacer revisión", bromea su hijo.

"Él es muy tendero, y yo eso no lo heredé. Cuando al fin se retiró seguimos con la tienda para darle continuidad al legado comercial familiar, aunque no me entusiasma tanto como a él", reconoce Héctor, a quien la vida lo ha llevado por otros caminos y hasta que tomó el timón de Puerta del Sol tuvo distintas ocupaciones en el sector audiovisual.

Lámparas y otros artículos del bazar Puerta del Sol. Quincemil

"Me crié aquí y empecé a trabajar con edad de despachar", repasa. Así que, cerca o lejos del bazar, ha visto respirar el barrio con clientes de siempre y nuevos compradores, no tantos como en el pasado: "Tenemos señoras que nos compran desde hace muchos años, pero Os Mallos se va renovando y vecinos de países latinoamericanos son clientes más recientes".

Diversificación de marca

Esa inclinación comercial en los Cerdeira Cortés la han manifestado también los hermanos de Héctor, José Antonio y Carolina, que en la ronda de Outeiro en la zona de Os Mallos han estado al frente de otros establecimientos con el mismo nombre, la misma marca.

Carolina Cerdeira, en Puerta del Sol Decoración, también en Os Mallos. Quincemil

En 1990 nació Puerta del Sol Regalos, que ya no tiene actividad, y en 2002, Puerta del Sol Decoración. Carolina Cerdeira atiende al público en esta tienda, dedicada también a artículos de iluminación, muebles, cojines, colchas, flores artificiales y artículos de menaje para su cocina, así como bolsos, marroquinería, maletas, relojes y artículos de caballero que trajo del negocio de José Antonio cuando cerró.

El padre de todos, Antonio, no pierde ojo a una dedicación que siempre le ha gustado y desde la esquina del bazar en Os Mallos viene a ser el faro por cuya puerta sale la inspiración.