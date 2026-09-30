Mares Circulares impulsa en Ribeira (A Coruña) la continuidad de la pesca pasiva con el sector

Representantes del sector pesquero, administraciones y entidades colaboradoras se reunieron en el Puerto de Ribeira para compartir los resultados alcanzados y favorecer la continuidad de las acciones de pesca pasiva de residuos marinos de la mano de Mares Circulares, la iniciativa impulsada por Coca-Cola para contribuir a la protección de los entornos acuáticos.

La pesca pasiva consiste en recuperar aquellos residuos que quedan atrapados de manera no intencionada en las redes durante las faenas habituales. Una vez en puerto, son depositados en los puntos habilitados para su posterior clasificación, caracterización y gestión por parte de profesionales especializados.

Los datos obtenidos permiten, además, generar conocimiento sobre la tipología y evolución de las basuras marinas y contribuir a mejorar su prevención y gestión. Ribeira participa en Mares Circulares desde 2018 y, desde entonces, las embarcaciones implicadas han contribuido a retirar 12.725 kilos de residuos del mar. Bueu y Muros también forman parte de las acciones de pesca pasiva desarrolladas por el proyecto.

La jornada de sensibilización contó con la bienvenida del Concello de Ribeira por parte de Fernando Abraldes y la intervención de Javier Losada, jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad PACS del Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners, quien ha presentado la visión global y la evolución de Mares Circulares. Juan Pablo Gómez, de la Asociación Vertidos Cero, abordó los resultados de la pesca pasiva y la experiencia acumulada durante estos años.

El encuentro ha incluido además una mesa de experiencias en la que han participado María José Casais, de Cooperativa Ribeira OPP83; Juan Antonio Rodríguez, de Portos de Galicia; y Estíbaliz López-Samaniego, de la Asociación Vertidos Cero. El diálogo ha permitido compartir aprendizajes, dificultades y propuestas de futuro desde la perspectiva de los distintos agentes implicados.

Uno de los principales contenidos de la jornada ha sido la presentación de la "Guía de funcionamiento de acciones de pesca pasiva de basuras marinas", elaborada a partir de siete años de experiencia. El documento aborda, de manera práctica, la organización de estas iniciativas, el papel de cada uno de los agentes, la gestión y almacenamiento de los residuos y las claves para que este modelo pueda mantenerse y replicarse en otros puertos.