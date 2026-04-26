The New Society, la marca gallega que transmite emoción: "Buscamos la mejor prenda, no el mayor margen"

Hacer las cosas con calma y desde la emoción. Esa es la premisa de The New Society, la marca que Estefanía Grandío Gayoso fundó tras 15 años como directora creativa gestionando equipos en marcas internacionales. Un paso arriesgado para crear un proyecto que bebe de los viajes y las tiendas vintage que inspiran el diseño de las prendas, que cuentan su propia historia y conectan con quien las viste.

"Tenía la necesidad de plasmar mis ideales en mi propio proyecto, donde se materializaran todas mis convicciones y lo que una marca, a nivel estético y de valores, debiera ser", señala la directora creativa de The New Society. Precisamente, ahí radica el origen del nombre del proyecto, que habla de comunidad, de una sociedad que comparte ideales al mismo tiempo que evoca a hacer las cosas de diferente forma.

La firma, explica Grandío, comenzó como un proyecto para tener más tiempo y acabó siendo "una locura sin parar": "Empezamos con kids wholesale y ahora tenemos línea de baby, kids, teen, woman, algo pequeño de man. Vendemos wholesale y también online, y estamos planteando el retail en breve. La evolución ha sido siempre muy positiva y muy sólida, dando pasos seguros y firmes hacia el crecimiento que esperamos".

Detrás de este crecimiento está una diseñadora y fotógrafa coruñesa que trabajó durante más de 10 años en tres de las marcas de Inditex, los últimos gestionando equipos. "Esta experiencia me dio una visión internacional y de negocio que agradeceré siempre: hacer cosas creativas pero enfocadas a vender", señala Estefanía Grandío.

En el plano personal, la fundadora de The New Society es madre de dos niños que son "una constante inspiración" en su día a día. "Soy una persona con las ideas muy claras, que arriesga por convicción y toma decisiones de corazón; tengo que creer en lo que hago", añade la directora creativa, algo que se puede percibir en cada una de las prendas de la marca.

Prendas con historia

The New Society trabaja siempre con la mente y el corazón puestos en los tejidos naturales y la tradición artesanal. "Apostamos por producto de cercanía, por tejidos naturales y sostenibles, y por conocer el nombre de las personas que trabajan en nuestras prendas. No vemos el producto como una máquina de margen, sino que buscamos el proveedor ideal, el tejido ideal, y luchamos mucho por el precio por eso. Buscamos la mejor prenda, no el mayor margen", explica Grandío.

La ropa de esta marca gallega está elaborada básicamente con algodón, lino, lana, también Tencel y tejidos reciclados. La mayor parte de ellos tienen origen europeo (España, Portugal, Francia e Italia) y se trabajan en talleres de Portugal con certificación GOTS para garantizar su trazabilidad. La firma, además, trabaja mano a mano con sus proveedores, basando la relación en la confianza y los valores compartidos.

"Siempre hay un momento de caos y un momento en el que todo tiene sentido. Hay mucho trabajo detrás: desarrollo de tejidos, de volúmenes, bordados, detalles… para que toda la colección cuente la misma historia" Estefanía Grandío, fundadora y directora creativa de The New Society

La directora creativa de The New Society explica que sus principales fuentes de inspiración son los viajes y las tiendas vintage: "Todo empieza por las emociones que tengo durante el periodo de la colección. Cada colección quiere transmitir un sentimiento, un feeling, una emoción, un recuerdo".

Este es el punto de partida de su trabajo, que busca colecciones que estén vivas de forma constante respetando el proceso evolutivo de cada prenda. "Siempre hay un momento de caos y un momento en el que todo tiene sentido. Hay mucho trabajo detrás: desarrollo de tejidos, de volúmenes, bordados, detalles… para que toda la colección cuente la misma historia", reconoce Estefanía Grandío.

Diseños de The New Society. Cedida

The New Society tiene como objetivo crear una comunidad que empatice con lo que cuenta. Y es que no hay nada mejor que sentirse bien con lo que una viste, sobre todo si la prenda va acorde con la forma de pensar y de ver el mundo de quien la viste: "A pesar de que la inspiración sea diferente a lo que te pueda transmitir la prenda, queremos hacer prendas que no pasen desapercibidas y que creen esa historia contigo, del feeling que has sentido al llevarla".

Vestidos, camisetas, sudaderas o pantalones que duran tanto por su calidad como por su diseño contemporáneo, haciendo que nunca pasen de moda. Una forma de tener un fondo de armario al que siempre es posible recurrir sabiendo que el acierto está asegurado y que, además, respeta el medio ambiente.

Un crecimiento orgánico

La marca crece con cariño, siguiendo una evolución natural e incorporando poco a poco nuevas colecciones. "El concepto de The New Society es tan amplio, así como las inspiraciones son emociones y sentimientos, que es fácil empatizar con el público y que siempre te pidan: 'haz algo para mí'", explica Grandío.

Todo tiene que tener un porqué, explica la directora creativa de The New Society, que confiesa que son "muy exigentes con el producto y el sentido de cada prenda". La creación de las colecciones tiene de base la idea de hacer algo nuevo, de sorprender y de romper con lo que se espera y a partir de ahí, prestando atención a lo ya hecho, Grandío intenta seguir un hilo conductor, unos esenciales en la colección que tienen un aire nuevo.

Sudadera con logo de The New Society. Cedida

Las blusas y los vestidos fueron durante mucho tiempo los artículos más comprados, aunque ahora los supera la sudadera con logo. "Tenemos categorías muy fuertes como el knit y el denim, outerwear en kids y el lino en woman", señala la fundadora de la marca, cuyas prendas se pueden comprar a través de la web y en tiendas seleccionadas de todo el mundo: España, Italia, Francia, Corea, China, Canadá...

Un cambio en el consumo

Estefanía Grandío se muestra convencida de que la ciudadanía está cada vez más convencida de la importancia de consumir de forma responsable: "Creo que en general el consumo está cambiando a menos y mejor".

"Además, cada vez serán más difíciles las guerras de precio con la subida de todo y las normativas, así que poco a poco la decisión final no dependerá del precio, sino de quién conecte mejor con el público", añade la fundadora de The New Society.

"Cada vez serán más difíciles las guerras de precio con la subida de todo y las normativas, así que poco a poco la decisión final no dependerá del precio, sino de quién conecte mejor con el público" Estefanía Grandío, fundadora y directora creativa de The New Society

A este respecto, Grandío resalta que es fundamental contar con clientes que comparten los mismos valores y que apuestan por marcas en las que creen: "Es una carrera de fondo, no una campaña de marketing agresiva: es ir generando una comunidad que empatiza contigo, con lo que haces y transmites".

Así, la evolución del sector de la moda se mueve hacia un contexto en el que se innova "hacia la sostenibilidad y la atemporalidad" en un momento en el que "se inventan formatos nuevos cada día", con "proyectos muy interesantes", según la experta.

El consumidor busca cada vez más prendas atemporales, viajando a un pasado en el que duraban mucho más. Las empresas, sin embargo, se enfrentan a la difícil decisión de no buscar crecer rápido y correr sino de "hacer las cosas calmadas, con tiempo, dándoles la evolución natural", algo que, según Grandío, "va muy de la mano con acompañar al consumidor".

Uno de los vestidos de The New Society. Cedida

Y en ese futuro estará, seguro, The New Society. La marca se está consolidando con un equipo que ha crecido considerablemente y en 2025 montó su propio almacén. Paso a paso, la compañía gallega avanza en un contexto mundial que no invita a tomar riesgos, aunque se encuentra en una "posición muy buena" de crecimiento en los canales wholesale y web.

"El siguiente paso es consolidar el equipo; estamos también ampliando proveedores que nos acompañen en el crecimiento. Me gustaría mucho comenzar el retail, pero como todo, no hay prisa: prefiero hacerlo bien, con calma y de forma segura", concluye Estefanía Grandío sobre este proyecto de vida que respira al compás del medio ambiente.