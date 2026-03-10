La Red Pública de Albergues acoge un proyecto pionero de reciclaje textil en Santiago y Fisterra

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentó esta mañana el proyecto de reciclaje de residuos textiles que se implanta de forma pionera en tres albergues de la Red Pública del Xacobeo, concretamente en los de Monte do Gozo, San Lázaro y Fisterra.

"La Xunta de Galicia refuerza su compromiso con la sostenibilidad en el Camino de Santiago con un proyecto de reciclaje textil en la Red Pública de Albergues, en la búsqueda de dar una segunda vida a los residuos generados tanto por los propios establecimientos como por los peregrinos a lo largo de las rutas xacobeas", puso de manifiesto Merelles.

Durante su intervención, el director de Turismo de Galicia destacó que la iniciativa incide en la apuesta por la sostenibilidad en el Camino de Santiago y en el turismo en general, en la medida en que redunda en la línea de actuación desarrollada por la Xunta de Galicia.

Merelles recordó que la Red Pública de Albergues fue reconocida con el Premio Q 2026 del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) por su apuesta por la sostenibilidad turística.

Este galardón reconocía que en 2025, un total de 25 albergues de la red pública del Xacobeo alcanzaron la certificación de la marca S de Sostenibilidad Turística. En conjunto, son ya 31 los albergues gallegos que cuentan con esta acreditación, que reconoce las buenas prácticas ambientales y de gestión sostenible en el sector turístico.

El proyecto de reciclaje textil fue presentado hoy en el albergue de Monte do Gozo, en Santiago, y se desarrollará en colaboración con las empresas Insertega, de tratamiento de residuos, y Samaín Servizos á Comunidade, responsable de la implantación y coordinación operativa del proyecto en la Red Pública de Albergues, así como de la gestión ambiental y del seguimiento técnico del proyecto.

"La iniciativa pretende transformar residuos textiles, como sábanas, ropa o calzado, en nuevos materiales útiles, fomentando así un modelo de economía circular vinculado a la gestión turística del Camino", afirmó Merelles.

El director de Turismo de Galicia explicó que "este proyecto piloto se inicia en tres albergues en los que se instalarán contenedores específicos para la recogida selectiva de residuos textiles: los de Monte do Gozo y el de San Lázaro, en Santiago, y el de Fisterra".

La selección de estos puntos responde a que Monte do Gozo y San Lázaro se sitúan en el final del Camino Francés, el itinerario más transitado, mientras que Fisterra también es un destino final habitual para muchos peregrinos, "por lo que se considera un lugar idóneo para la recogida de ropa o calzado que ya no resulte útil tras completar la ruta".

Además de ropa y calzado de peregrinos, el proyecto también permitirá la recogida y reciclaje de sábanas utilizadas en los albergues.

Este servicio estará disponible en los tres establecimientos participantes en el piloto y, de manera complementaria, el personal de ruta se encargará de trasladar a estos puntos las sábanas procedentes de otros albergues de la red.

Tras esta primera fase piloto, está prevista la ampliación progresiva de la iniciativa a otros albergues de la Red Pública a lo largo del año 2026. En la actualidad, esta red está compuesta por 77 establecimientos que ofrecen más de 3.000 plazas de alojamiento para peregrinos.

Proyecto de economía circular

El proyecto presenta un porcentaje de circularidad del 100%, ya que durante el proceso no se genera residuo y los materiales resultantes se reincorporarán a la cadena de valor como nuevas materias primas.

El calzado se podrá transformar en materias para mobiliario, suelo, revestimientos o rellenos; la ropa servirá para producir nuevos hilos destinados a la confección de prendas; y las sábanas se podrán reutilizar en la elaboración de diversos productos, como tejidos, bolsas, uniformes, ropa de cama o toallas.

Todo el proceso estará perfectamente trazado, lo que permitirá recopilar datos sobre la cantidad de residuo textil gestionado y calcular la pegada de carbono evitada gracias a la iniciativa.

Esta información se trasladará a los peregrinos a través de una Guía de Buenas Prácticas elaborada con motivo de certificación de la marca S de Sostenibilidad Turística.