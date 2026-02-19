Los municipios de Galicia adscritos a Sogama reciclaron un 2,75% más de envases ligeros en 2025

La aportación media de los 295 concellos adscritos a Sogama en 2025 (que subieron a 304 con la entrada de los de la Mancomunidad do Barbanza) al reciclaje del contenedor amarillo subió un 2,75% respecto al año anterior. Así, los gallegos reciclaron más envases de plástico, latas y bricks de lo que habían hecho un año antes

La comunidad gallega daba de esta forma un impulso a la recuperación de estos materiales al subir la recepción de los mismos en la planta de clasificación de Sogama desde las 34.653,28 toneladas en 2024 a las 35.606,78 toneladas en el pasado ejercicio.

Una vez seleccionados por tipologías, los envases se prensan y embalan para remitir a los centros recicladores, donde se transforman en nuevos productos para ser integrados, con una nueva vida, en el circuito comercial.

El rendimiento no fue el mismo en las cuatro provincias. Destaca la de Pontevedra, con un incremento del 4,04%, seguida de A Coruña, con un 3,09% y, aunque más alejada, la de Lugo, con un 0,68%. La aportación al contenedor amarillo cayó en la de Ourense (-0,87%).

Por ciudades, destaca Vigo, en donde se ha recogido un 4,1% más de envases ligeros, así como Lugo, con un 3,5%. Pontevedra anota una subida del 2,3% y Ferrol, del 1,0%. Sin embargo, desciende la aportación en Santiago (-0,1%) y, en mayor medida, en Ourense (-9,3%).

Ligero incremento medio de la bolsa negra

La fracción resto (residuo recogido a través del contenedor genérico), también ha sufrido un ligero incremento, situado en una media del 0,17%. "Lo deseable sería que evolucionase a la baja, ya que la primera premisa en la correcta gestión de los residuos es la prevención y la reducción de la generación de residuos", señalan desde la compañía.

La subida ha sido más pronunciada en la provincia de Lugo, con un 0,84%, y en la de A Coruña, con un 0,67%, seguidas por la de Ourense, con un 0,12%. Sin embargo, ha bajado en la provincia de Pontevedra, donde se registró un disminución del -0,42%.

Por ciudades, Vigo está de nuevo a la cabeza, con una disminución de la producción de bolsa negra de -1,2%, seguida por Santiago, con un -1,0%. Pontevedra, Lugo, Ourense y Ferrol, sin embargo, incrementan la generación de bolsa negra en un 0,1%, 0,3%, 1,5% y 2,0% respectivamente.

El compostaje avanza

La bolsa marrón (materia orgánica recogida a través del contenedor de este mismo color) evoluciona favorablemente, con 140 ayuntamientos implantados, habiendo pasado de las 833 toneladas de residuo orgánico tratadas en las plantas de compostaje de Sogama en 2023 a 4.455 en 2025, lo que viene a suponer un 435% más.

Galicia se encamina hacia el cumplimiento de los objetivos europeos en reciclaje y hacia un modelo de desarrollo circular orientado a convertir los residuos en recursos.

"La reducción de la producción de desechos y el incremento del reciclaje, no solo traerán consigo beneficios ambientales a los concellos, sino también económicos, ya que verán aminorados los costes de gestión y tratamiento da la bolsa negra, al tiempo que incrementarán los ingresos recibidos de las correspondientes entidades recicladoras", concluye Sogama.