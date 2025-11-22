Así fue el Green Thursday 2025 de A Coruña: Galicia marca la diferencia

A Coruña acogió el pasado jueves 20 de noviembre la segunda edición del Green Thursday bajo el lema "Galicia marca la diferencia". Con una ponencia de lujo de la mano del coordinador general en España de The Climate Reality Project, Álvaro Rodríguez, y las interesantísimas charlas sobre cinco proyectos en los que la sostenibilidad es un eje central, el evento logró transmitir a los presentes por qué la comunidad gallega es un referente hacia el cambio.

Presentado por Mónica Martínez, el acto comenzó poco antes de las 19:00 horas en un escenario inmejorable como Árbore da Veira. La primera en hablar fue la concejala de Medio Ambiente del Concello da Coruña, Yoya Neira, que inauguró el Green Thursday 2025 apelando a la colaboración entre administraciones y a la colaboración público-privada para lograr avanzar hacia una sociedad más sostenible.

"Cuando viene de otros ámbitos como era mi caso, hablar de sostenibilidad puede ser algo abstracto", indicó la concejala de Medio Ambiente de A Coruña, que señaló la importancia de concretar acciones, especialmente desde las administraciones: "Cuando somos responsables en lo local, necesitamos concretar a través del expertise que tienen muchas empresas".

Neira, además, apeló a aprovechar las oportunidades de crecimiento que surgen y explicó que desde su departamento en el Concello da Coruña trabajan para colocar a la ciudad a la "vanguardia": "Nuestro reto es situarla en el lugar del que nunca debió salir".

La inauguración institucional se completó con la intervención de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que reivindicó las técnicas industrializadas para construir vivienda pública. Unas técnicas de las que más tarde hablaría el director de Zero Housing, Diego Freire, ya que su empresa está especializada en este sector tanto para viviendas unifamiliares como para ejecución de fachadas.

Martínez Allegue agradeció la colaboración de los ayuntamientos a la hora de ceder terrenos para la construcción de vivienda pública e hizo referencia al Plan Director de la Construcción en el que se está trabajando. Precisamente, este documento incluye una guía de construcción industrializada.

"Respetar nuestra tierra es respetar nuestro rural, tenemos que incentivar vivir en el rural mediante la compra y la reforma de la vivienda. 2026 será el año definitivo para incentivar esas ayudas para reformar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes", aseguró Allegue durante su intervención, que concluyó: "Construyamos para vivir, no solo para habitar".

Cinco proyectos gallegos con corazón sostenible

El Green Thursday 2025 de A Coruña dio a conocer cinco proyectos gallegos innovadores: algunos emergentes, otros consolidados y otros en transformación, pero todos ellos contribuyen y marcan la diferencia en material de sostenibilidad y medioambiente.

La Tribu Verde

Ana de Aspe Doldán charla con Bruno de Llano Gómez-Ulla en el Green Thursday 2025 de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

La directora de La Tribu Verde, Ana de Aspe Doldán, fue la primera en subirse al escenario acompañada por el especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano Gómez-Ulla, que moderó la charla. La responsable de esta consultora de sostenibilidad para productoras y promotoras de eventos contó en qué consiste su trabajo y dio pequeños trucos para hacer que un rodaje tenga un menor impacto ambiental.

"Puede parecer que la industria audiovisual no contamina, pero lo cierto es que tiene un gran impacto. Imagínate un rodaje durante meses: desplazamientos diarios de los equipos, los camiones de material técnico, el consumo energético por las necesidades de iluminación, los materiales para la recreación de escenarios, las toneladas de residuos que se generan... Todo eso tiene un impacto", señaló Ana de Aspe Doldán.

La consultora, de esta forma, analiza previamente cómo va a ser este rodaje para establecer medidas que permitan reducir las consecuencias negativas sobre el medio. Usar prioritariamente luces led, conectarse a la red eléctrica si es posible, apostar por el transporte en vehículos eléctricos, eliminar las botellas de un solo uso o reducir la carne roja en los menús son algunas de las propuestas de La Tribu Verde.

Algo que en general está bien aceptado en los equipos de las productoras, que avanzan hacia un modo de trabajar más sostenible y respetuoso. Y es que este ya es un criterio que se recoge, por ejemplo, a la hora de conceder subvenciones y que las plataformas de streaming exigen para sus originales. Pequeños pasos hacia una producción más sostenible y consciente en los que el aspecto económico no es excusa: "El coste y el ahorro se equilibran bastante".

Zero Housing

Diego Freire y Pablo Grandío charlan durante el Green Thursday 2025 de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

El director general de la compañía, Diego Freire, charló con el director de Quincemil, Pablo Grandío, en una amena conversación en la que explicó por qué la construcción industrializada es más eficiente y respetuosa con el medio ambiente que la tradicional. El principal motivo, señaló, es que son proyectos "mucho más pensados", desde los materiales hasta el transporte.

"Dentro de esas partes, está el tiempo. Podemos levantar una vivienda en un 50% menos de tiempo que una tradicional. Eso significa menos energía. El transporte es complejo, no hacemos picking. Y los consumos de agua en nuestras viviendas son inexistentes", explicó Freire.

¿Y económicamente? La construcción tradicional sufre el incremento de precios, que también suben en la construcción industrializada pero en menor medida. La situación de las viviendas unifamiliares también se traslada a las fachadas: en materia de 2D, hicieron con el Clúster de la Construcción un análisis sobre el coste de construirlas de forma industrializada, menor al no necesitar andamios o zona de acopios, por ejemplo.

Respecto al futuro de la construcción industrializada, Freire señaló que"se están rompiendo barreras de forma muy rápida", aunque reconoció que todavía quedan retos a los que hacer frente como la posibilidad de que pueda llevarse a crédito hipotecario o la necesidad de grandes espacios para almacenar el material. Unas piezas de grandes dimensiones que, para su traslado, precisan de una logística perfectamente organizada.

A Coruña Green Port

Berta Caro y Diego Freire en el Green Thursday 2025 de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Los puertos se enfrentan en la actualidad al reto de crecer de forma sostenible, algo en lo que trabaja de forma intensa el de A Coruña. Así lo explicó el jueves el director general de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Juan Diego Pérez Freire, durante su conversación con la directora de estrategia de Tecalis, Berta Caro.

"El puerto de A Coruña tiene dos dársenas: el puerto interior sigue una estrategia, Coruña Marítima, y el exterior cuenta con el proyecto de Green Port", señaló Pérez Freire, que indicó que en este último buscaban que funcionase como un hub de descarbonización. Además, respecto al Offshore, señaló que es un proyecto público-privado que ha llamado la atención de seis empresas que quieren desarrollar trabajos vinculados con la eólica marina.

El director del puerto coruñés también habló del proyecto que tienen con Inditex de autoconsumo compartido con excedentes: "Con esa energía y con placas solares vamos a poder ser autosuficientes energéticamente dentro del puerto". Más allá de eso, Pérez Freire se refirió al traslado completo de Repsol a Punta Langosteira para que pueda desarrollar toda su capacidad de generación de combustibles renovables y a Exolum, que instalará una nueva terminal marítima de combustibles antes de 2030.

Otro de los asuntos que trató el representante de la Autoridad Portuaria de A Coruña durante la charla fue la importancia de la llegada del tren a Punta Langosteira, especialmente para reforzar tráficos tan relevantes como el de los cereales: "Desde Langosteira le damos de comer al 70% de las vacas y pollos de Galicia". Por último, se refirió al sistema OPS del que dispondrán los cruceros desde 2027 para conectarse a la energía eléctrica de la ciudad para que no emitan CO2 durante su estancia en A Coruña.

Birdmind

David Camba y Nuria Prieto durante su conversación en el Green Thursday 2025. Enrique Romanos Tardío

Birdmind "es un proyecto de garaje". Así se lo explicó este jueves su CEO, David Camba, a la doctora arquitecta Nuria Prieto, durante su charla en Green Thursday 2025. "Desde muy pequeño, siempre me gustó fabricar cosas, hacer inventos. Hace unos seis años empecé a trabajar en la idea de buscar una alternativa a los tableros tradicionales de madera", señaló.

Surgía de esta forma una marca capaz de transformar la cáscara de arroz y la concha de los mejillones en materiales de construcción resistentes al agua y al fuego, así como muy versátiles para poder ser utilizados en diversos ámbitos. El tablero de la firma gallega, además, puede ser enviado a cualquier país en container porque no le entra polilla y su creación es sostenible de principio a fin.

"Hemos eliminado el consumo de agua, mientras que los tradicionales tienen un gran consumo", explicó el CEO de la empresa, a lo que añadió: "Somos deforestación cero y solo tiramos de energías renovables". Birdmind, además, ha desarrollado una trituradora industrial para reutilizar los materiales sobrantes en nuevos tableros: "Reciclamos todo lo que generamos en la fábrica".

A las preguntas de Nuria Prieto sobre el futuro de Birdmind, Camba señaló que ya han desarrollado materiales con otras innovadoras materias primas como las cáscaras de pipa. Además, trabajan en un proyecto con fibras textiles, material que definió como "interesante" por sus posibilidades.

Fundación ENKI

Carmen Touza y Loreto Peteiro charlan durante el Green Thursday A Coruña 2025. Enrique Romanos Tardío

La sostenibilidad también es social y, al igual que la ambiental, implica a toda la sociedad. Así lo reivindicó el jueves la directora general de la Fundación ENKI, Carmen Touza, en una conversación con la subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro, en la que repasaron las iniciativas desarrolladas por la entidad y reivindicaron que "la diversidad nos hace mejores como sociedad".

La Carrera ENKI reúne cada año a miles de personas en las calles de A Coruña para superar sus famosos obstáculos. Una gran cantidad de personas que genera a su vez un gran impacto, también ambiental, ante lo que la asociación decidió asesorarse para poder poner en práctica acciones como la sustitución de los cubrevallas de plástico por unos de tela.

"Necesitamos la colaboración de los participantes. 15.000 botellas de agua, 15.000 mondas de plátano... Son muchos residuos, y necesitamos que ellos se sumen para reducir el impacto, clasificar los residuos", indicó la directora de la Fundación ENKI, que recordó el trabajo que entidades como Amicos (colaboradora del evento) realizan en el ámbito ambiental desde lo social.

Además, ENKI logró este 2025 el distintivo B Greenly. "Es un aprendizaje. No es tanto el tener un sello, sino ese acompañamiento que nos ayuda a ver qué cosas estamos haciendo bien y cuáles podemos mejorar", explicó Touza, que señaló que la sensibilidad social es el eje transversal de la fundación, que trabaja en tres ámbitos: deporte, ocio y sensibilización. La directora de la fundación, por último, hizo un llamamiento a que las empresas incluyan la sostenibilidad ambiental y social en su día a día.

Álvaro Rodríguez

El coordinador general para España de The Climate Reality Project, Álvaro Rodríguez. Enrique Romanos Tardío

El coordinador general para España de The Climate Reality Project, Álvaro Rodríguez, fue el protagonista de la charla principal del Green Thursday 2025 de A Coruña. Una exposición en la que explicó cómo el ser humano ha provocado el cambio climático y cómo el aumento de las temperaturas afectan a la vida, dejando espacio a la esperanza de un posible (y necesario cambio).

Así, tras invitar a los presentes a dejar atrás las ideas preconcebidas y reflexionar alrededor de la frase "lo que nos trae verdaderamente problemas no es lo que no sabemos, sino lo que sabemos con seguridad y sin embargo no es así", explicó que el ser humano está afectando enormemente a la atmósfera: "Sin ella, la vida en la Tierra sería imposible".

Esta afectación se debe fundamentalmente al engrosamiento de la capa debido, principalmente, a la quema compulsiva de combustibles fósiles, lo que lleva a un aumento de la concentración de CO2 y, por tanto, a un incremento de las temperaturas. Esto afecta directamente a la vida en la Tierra y, por consiguiente, al ser humano: según Rodríguez, la ola de calor mató en 2022 a más de 200 personas en España.

Amplias zonas de Oriente Medio y el norte de África, además, van a ser inhabitables: en 2070, afectará a un área en la que actualmente viven 2.000 millones de personas. "Habrá millones de migrantes climáticos".

Otra consecuencia directa del aumento de las temperaturas se da en el mar, ya que el 90% del calor generado va directamente a los océanos, dando lugar a huracanes de mayor envergadura y en zonas menos habituales. La temperatura máxima de los océanos va en aumento en todas las profundidades, afectando no solo a las especies que las habitan sino también en la superficie, provocando que las cuencas oceánicas permitan tormentas mucho más grandes.

Los Polos, además, también se han visto afectados, ante lo que el coordinador general para España de The Climate Reality Project advirtió: "Si el Polo se calienta, se acaba el equilibrio de la Tierra". Las olas de calor y frío más extremas o la sequía, que lleva a que el Amazonas esté dejando de ser una selva tropical o a situaciones como virulentos incendios que arrasan cada vez más superficie, son otros asuntos que expuso ante los asistentes.

Rodríguez, sin embargo, dejó espacio para la esperanza asegurando que el paso hacia una energía más sostenible se ha acelerado gracias, en parte, al abaratamiento del coste. "España tiene capacidad para convertirse en el Golfo Pérsico verde del siglo XXI", aseguró el ponente, que indicó que la energía renovable es más barata que la fósil desde 2015 y que "en toda Europa se va hacia una movilidad electrificada".

"Nuestros hijos no tendrán la oportunidad de hacer el cambio. Nosotros somos la primera generación con las herramientas para lograrlo, y la última que puede hacerlo", añadió el ponente, que concluyó que "soñar algo es el primer paso para lograrlo" citando a personas como Nelson Mandela: "Si algo caracteriza al ser humano es enfrentarse a retos imposibles y lograrlos por nuestra voluntad".