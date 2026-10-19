Presupuestos 2027: La Xunta dejará de ingresar 814 millones de euros por beneficios fiscales

La Xunta dejará de ingresar 814 millones de euros en 2027 por beneficios fiscales, lo que supone 21 millones más que el impacto estimado en los presupuestos de 2026, lo que implica un incremento del 2,7%. Así lo ha explicado este lunes el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la presentación de los presupuestos para el año que viene en el Parlamento de Galicia.

Corgos, que antes de comparecer ante los medios entregó el proyecto de presupuestos y el de la ley de medidas fiscales y administrativas al presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, situó en 2.100 millones de euros el "ahorro para los gallegos" de las rebajas tributarias aprobadas en años anteriores, en concreto para el periodo 2020-2025.

Las partidas por consellería

Las consellerías de Política Social (+10,4%), Educación (7,5%), Cultura (6,5%) y Sanidade (6,4%) lideran el crecimiento en los presupuestos de la Xunta para 2027. Lo hacen al mismo nivel o por encima del aumento medio del 6,4% de unas cuentas que alcanzan los 15.158 millones de euros.

La Consellería de Sanidade supera de esta forma por primera vez los 6.000 millones (6.031,2 millones), muy por delante de los 3.314,9 millones de Educación y los 1.535 millones de Política Social, según recoge Europa Press.

En el otro extremo, Medio Ambiente (+0,5%) cuenta con la subida más contenida en comparación con 2026. Otros departamentos que están por debajo de la media son Emprego (2,1%); Facenda (2,3%); Mar (4,1%); Presidencia (4,1%); Economía e Industria (4,2%); Medio Rural (5%); y Vivenda (5,2%), en este caso un punto por debajo del avance medio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.