El último patrimonio declarado de Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y 4.000 acciones en Inditex

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 hasta 2022 y actual presidente del Partido Popular (PP), se encuentra inmerso en la precampaña electoral como candidato a la presidencia del Gobierno, con la mirada puesta en elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.

Los diputados del Congreso de los Diputados están obligados por ley a declarar sus bienes patrimoniales, sus actividades y sus rentas. En el caso de Feijóo, la última actualización corresponde al 16 de agosto de 2023, cuando adquirió su condición de diputado en la XV legislatura.

Declaración patrimonial de Feijóo con fecha en agosto de 2023

Alberto Núñez Feijóo aspira a convertirse en presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años al frente del Partido Popular (PP).

Según la última Declaración de Bienes y Rentas presentada ante el Registro de Intereses del Congreso de los Diputados, con fecha del 16 de agosto de 2023, Feijóo posee tres viviendas situadas en A Coruña, Vigo y Madrid; dos plazas de garaje, en A Coruña y Vigo; y una finca rústica en Ames (A Coruña).

Su patrimonio inmobiliario se concentra principalmente en Galicia, su comunidad natal, y en Madrid, donde reside actualmente tras dejar la presidencia de la Xunta de Galicia en 2022, después de trece años en el cargo, para dedicarse a liderar el PP a tiempo completo.

Feijóo dispone del pleno dominio de todas sus propiedades. La vivienda de A Coruña y la plaza de garaje situada en esta misma ciudad fueron adquiridas en 2023. Por su parte, la vivienda de Vigo, la plaza de garaje ubicada en esta ciudad y la vivienda de Madrid fueron adquiridas en 2001, mientras que la finca rústica en Ames la adquirió en 1992.

En cuanto a sus activos financieros, el 14 de agosto de 2023 contaba con 37.627,24 euros en su cuenta corriente. Asimismo, posee acciones de Telefónica e Inditex. En la primera empresa tenía 100 acciones, valoradas en 363,40 euros, mientras que en Inditex contaba con 4.000 acciones, cuyo valor asciende a 133.200 euros.

En el apartado de "Deudas y obligaciones patrimoniales", la declaración no recoge cargos pendientes. Tampoco registró bienes en "Vehículos, embarcaciones y aeronaves".

Por último, su ahorro a largo plazo se distribuye entre un fondo de inversión de Abanca, valorado en 403.425,29 euros, y un plan de pensiones de 195.136,16 euros. Ambos suman 595.561,45 euros.

Teniendo en cuenta que estos datos corresponden a la fecha de agosto de 2023, estos son los salarios percibidos que refleja la declaración de Feijóo, habiendo liquidado 64.872,64 euros en concepto de IRPF: