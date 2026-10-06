La economía gallega mantendrá un crecimiento del 2,5% en 2026 pese a la desaceleración

La economía gallega mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, aunque empieza a mostrar una "suave tendencia a la desaceleración" y evoluciona a un ritmo inferior al de la economía española. Es una de las principales conclusiones del Informe de Coyuntura Socioeconómica del segundo trimestre de 2026 presentado este martes por el Foro Económico de Galicia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, señaló durante la presentación que la previsión es que el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia cierre el ejercicio con un crecimiento "en el entorno del 2,5%". La economía gallega mantiene así una evolución positiva y continúa creciendo por encima del conjunto de la Unión Europea, aunque por debajo del ritmo registrado por España.

Lago advirtió, no obstante, de que existen factores internacionales que pueden condicionar esta evolución durante los próximos meses. Entre ellos citó la tensión geopolítica y el comportamiento de la inflación, especialmente en ámbitos como la energía, los carburantes y la construcción, que pueden terminar afectando al bienestar de los hogares y a la actividad económica.

La tensión geopolítica y los tipos de interés, entre los principales riesgos

Fernando González Laxe, coordinador del informe de coyuntura, incidió en el impacto que está teniendo el contexto internacional sobre la economía gallega. "El panorama económico mundial afectó a la economía gallega en el segundo trimestre", señaló durante la presentación del estudio.

El economista identificó cuatro factores principales que están condicionando la evolución económica. En primer lugar, situó la tensión geopolítica, por su impacto sobre la inflación y las cadenas de suministro. También apuntó a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, los movimientos registrados en los mercados financieros y los problemas vinculados a la deuda soberana.

A estos elementos añadió, como aspecto positivo, la fortaleza que continúa mostrando la inversión privada. Pese a las dificultades del escenario internacional, González Laxe destacó que Galicia mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido desde hace seis años.

Sin embargo, el segundo trimestre de 2026 ya refleja una contracción en algunos componentes de la actividad. El informe apunta a una evolución negativa de la demanda interna, vinculada al gasto, el consumo y la inversión, así como de la demanda exterior y de sectores como la construcción y los servicios.

El mercado laboral también pierde ritmo

El mercado de trabajo gallego mantiene algunos indicadores positivos, aunque también comienza a mostrar una ralentización. José Francisco Armesto explicó que durante el segundo trimestre del año se produjo una "ralentización en el ritmo de creación de empleo y en las tasas de ocupación en Galicia".

El informe señala, pese a ello, dos elementos favorables en la evolución laboral. Por un lado, continúa la creación de empleo indefinido y, por otro, se ha reducido la tasa de desempleo en Galicia.