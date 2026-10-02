El paro sube en Galicia un 2,5% en septiembre, con 2.746 desempleados más

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo gallegas subió en 2.746 personas en septiembre respecto a agosto (+2,5%), según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press.

Galicia se posicionó como la tercera comunidad autónoma española donde más subió el paro en términos brutos, solo por detrás de Andalucía (+6.733) y de Madrid (+2.773). La comunidad gallega alcanza de esta forma los 112.437 desempleados, 648 menos que hace un año (-0,57%).

Todas las provincias contabilizaron incrementos del paro en septiembre, con A Coruña a la cabeza, con 1.129 desempleados más (+2,57%), seguida de Pontevedra (819, +1,98%), de Lugo (511, +4,59%) y de Ourense (287, +2,15%).

En la comparativa anual, solo Pontevedra y Ourense registran una bajada del paro, con -1.138 desempleados menos y -257, respectivamente. A Coruña ganó 194 parados en los últimos 12 meses y Lugo, 553.

El 59,2% de los parados gallegos sigue siendo mujer y un 5% es menor de 25 años.

Por sectores, la agricultura concentra hasta 3.115 parados gallegos, mientras que la industria 10.213. A la construcción pertenecen 6.389 y la gran mayoría son del sector servicios, con 79.790. Otros 12.930 desempleados gallegos no habían tenido nunca un empleo previamente.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%), siempre según datos del Ministerio, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie. Así, tras el ascenso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.379.505.

Menos cotizantes en septiembre, pero más que en 2025

La Seguridad Social perdió una media de 6.516 cotizantes en septiembre en Galicia en relación al mes de agosto, lo que supone una caída del 0,57%, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por Europa Press.

Así, en los últimos 12 meses la comunidad gallega contabiliza 23.965 trabajadores más, subiendo un 2,17% respecto a septiembre de 2025, hasta alcanzar las 1.127.967 personas. De este total, 905.334 corresponde al régimen general, mientras que 204.946 son autónomos y 17.687 trabaja en el mar.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que la regularización extraordinaria está siendo "una pieza clave": en el marco de este proceso, la Seguridad Social contabilizó a 30 de septiembre un total de 421.306 afiliados procedentes de esta medida, 83.389 más que el último día del mes de agosto.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia, con 118.485 afiliados, seguido de Venezuela, con 71.999, concentrando entre ambos países casi la mitad del total. El 77,4% de estos trabajadores regularizados (326.256 personas) se encuadró en el Régimen General, mientras que 22.681 (5,4%) lo hicieron como trabajadores autónomos.